Lucía Sánchez e Isaac Torres, pillados dándose un beso en un restaurante de Cádiz

Lucía Sánchez ha vuelto a reencontrarse con Isaac Torres, su ex y padre de su hija. La ganadora de GH Dúo ya no quiere dar explicaciones sobre su vida privada, y mucho menos sobre cómo es su relación con Lobo, aunque lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. Si bien ninguno de los dos ha confirmado si ha habido o no una reconciliación, tampoco han ocultado los diferentes encuentros que han tenido.

De hecho, recientemente los dos fueron pillados dándose un apasionado beso en la terraza de un restaurante. Una noticia que llama en especial la atención tras el historial de idas y venidas de la pareja. No han sido pocas las "últimas oportunidades" que ambos se han dado, por lo que un acercamiento podría ser posible.

Lo que sí ha cambiado por completo es la manera en la que ahora se relacionan. Sin subir imágenes juntos posando, sí que se ha podido ver cómo la pareja que se dio a conocer en La isla de las tentaciones ha disfrutado de un tiempo en familia.

Aunque no solo citas en familia, la gaditana y el catalán parecen haber tenido también encuentros a solas. Por eso, tras el beso, los comentarios no han tardado en aparecer en la publicación que daba la noticia. De nuevo, ha sido la usuraria de Instagram La cuernis la encargada de ofrecerla en exclusiva.

"Aquí tenéis nuevo giro dramático de los acontecimientos entre Isaac Torres y Lucía Sánchez", escribía en la publicación en la que se puede ver a la pareja. Sin embargo, los comentarios están divididos, por un lado, algunos aseguran que "han vuelto" mientras otros lo dudan: "Solo por irse a cenar juntos no significa nada".