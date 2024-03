Lucía Sánchez explica su relación con la soledad tras salir de 'GH Dúo': "He dado un paso hacia atrás"

Lucía Sánchez se convirtió hace apenas unas semanas en la ganadora de la segunda edición de GH Dúo. Desde entonces, la que fuera participante de La isla de las tentaciones ha aprovechado todo el tiempo posible para descansar y disfrutar de la compañía de su familia. Pero, no por ello puede olvidar algunos de los momentos vividos durante los casi dos meses que estuvo en Guadalix de la Sierra.

Y es que aunque como así ha asegurado la propia Lucía, no paró de disfrutar de cada día vivido, lo cierto es que aún le quedan ciertas secuelas emocionales que sigue arrastrando hoy en día. Al fin y al cabo, fueron 52 días de estar en cada momento rodeada de todos sus compañeros.

"Os cuento algo que me está pasando desde que salí de 'GH DÚO'. Hace algún tiempo tuve que aprender a disfrutar de la soledad y la disfrutaba" ha comenzado a explicar la gaditana a través de su cuenta de Instagram. "Al meterme en una casa a convivir con 13 personas, al volver a mi casa, aunque estoy muy bien con mi niña, me siento como: 'no hay nadie, me aburro, nadie me habla'".

Como así ha explicado, para ella no está siendo un proceso sencillo volver a acostumbrarse a la soledad y por ello siente que ha vuelto "un poco atrás" en ese aspecto. Sin embargo, no por ello quiere desanimarse, porque para ella es un proceso de superación.

Tengo que volver a trabajar en ello. "No sé si solo me pasará a mí o si también a mis compañeros", se ha cuestionado la ganadora de GH Dúo. Por ello, actualmente se está centrando en volver de nuevo a su rutina diaria.