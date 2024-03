La secuela psicológica de Lucía Sánchez, "desubicada" tras 'GH Dúo': "Me siento un poco rara"

Hace una semana, Lucía Sánchez se proclamaba flamante ganadora de Gran Hermano VIP. La andaluza, que se disputó el premio con Asraf Beno, vuelve a su vida normal, esa que tenía antes de entrar en la casa más famosa de España.

Después de dos meses encerrada, y de una estancia en Madrid por motivos profesionales, la exconcursante de La isla de las tentaciones regresó a su casa en la localidad gaditana de Puerto Real.

Desde ahí se ha sincerado con sus seguidores en sus redes sociales, a los que ha revelado la secuela psicológica que tiene tras su paso por GH Dúo.

Preguntada por cómo lleva la vuelta a la rutina, ha asegurado muy sincera: "Me siento un poco rara. Allí (en el concurso) siempre teníamos algo que hacer, teníamos mucha gente. Hoy que el día ha estado feo y que no he hecho gran cosa, he estado un poco como desubicada. Pero dicen que es normal".

Además, ha revelado que le propusieron concursar en Supervivientes, algo que rechazó. "Se me propuso antes de ir a Gran Hermano. No es algo que me encante y es mucho tiempo, y tanto tiempo me cuesta trabajo. Y como no era un formato que me apasione… Al salir se me ha vuelto a preguntar. Nunca se sabe y si me hiciera falta… No sé, ya se verá", ha asegurado Lucía, que deja abierta la puerta a una futura participación.