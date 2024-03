La tajante repuesta de Lucía Sánchez ante las críticas por relacionarse de nuevo con Isaac Torres: "Estoy con quien me dé la gana"

Lucía Sánchez se encuentra de nuevo en su casa tras los tres intensos meses que ha pasado en la casa de GH Dúo. Por eso, ahora ha aprovechado todo el tiempo posible para estar con su familia, y sobre todo con su hija, Mía. Sin embargo, no parece que la ganadora de la segunda edición del programa haya podido descansar.

Tras estar en el centro de las miradas, no son pocos los mensajes que ha recibido a través de las redes sociales. Entre ellos, uno de los más destacados es cómo la gaditana parece "perdonarle todo" a Isaac Torres por ser "el padre de su hija" como así ha asegurado uno de sus seguidores. Por eso, ahora Lucía ha querido explicar cómo es su relación con Lobo.

Ambos se conocieron en La isla de las tentaciones y desde que su romance se hiciera público, no han sido pocas las idas y venidas. Por eso, si una cosa tiene clara Lucía es que todo lo que hace es "siempre por amor". Aunque ha intentado no pronunciarse de marera clara sobre el catalán, no ha podido negar que para ella seguirá siendo una persona muy importante en su vida, no solo por ser el padre de su pequeña, sino por todo lo que ha significado.

Un trato que parece muy diferente, como así destacan algunos de sus seguidores al que le da a Manel González, con quien también tuvo una relación. Y es que no ha pasado por desapercibidos los reproches que le ha hecho al gaditano mientras que tenía planeado, supuestamente, un viaje a Miami con Isaac tras salir de Guadalix de la Sierra.

"Ahora a Miami con tu ex, que se va a pegar a ti como una lapa. A Manuel no le puedes perdonar, pero a este elemento sí. Deja ya la excusa de que es el padre de tu hija, ya no cuela. Dignidad cero", aseguraba un comentario a través de la cuenta de Instagram de la influencer.

Por eso, Lucía no dudaba en contestar públicamente defendiéndose: "Punto número uno; hago con mi vida lo que me parezca oportuno. Y punto número dos; jamás he puesto de excusa que sea el padre. Hablar por hablar. Estoy con quien me dé la gana y si lo estoy, siempre es por amor".