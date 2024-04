La exnovia de Federico de Dinamarca sorprende al asegurar que tuvo que ir a terapia cuando rompieron

Hace tantos años que quizá ahora pesa menos contarlo. En 1997, el entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca comenzó a salir con una cantante, Maria Montell, que incluso llegó a acompañarle a algunos actos oficiales y a conocer a su círculo, la familia real danesa. Sin embargo, su madre, la reina Margarita, no estaba muy de acuerdo con esa relación.

De todo ello y más ha hablado Montell en el pódcast 112 For Knuste Hjerter —algo así como El 112 para corazones rotos—, sincerándose sobre las presiones que vivió y cómo tuvo que recurrir a terapia una vez finalizada su relación con el actual rey de Dinamarca junto a su esposa, la australiana Mary Donaldson, a quien conoció precisamente poco después de su ruptura, en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

"Es horrible tener que anunciar delante de todo un país que estás enamorado de alguien, porque todo el mundo quiere opinar", ha comenzado diciendo la cantante de rock, en unas palabras que ha dado a conocer Vanitatis. "Es que incluso cuando se anuncia una boda, la prensa ya está escribiendo sobre un posible divorcio", ha añadido.

"Yo no estaba hecha para toda aquella atención. Federico intentó retenerme a su lado el mayor tiempo que pudo, y yo me dejé llevar hasta que me di cuenta de que no podía continuar así", ha continuado la cantante de 55 años, que ha admitido que tuvo que ir a terapia para recuperarse por grave exposición pública.

Montell, que hoy por hoy está casada con el actor y director de cine Tomas Villum Jensen, con quien tiene tres hijos, ha dejado entrever que fue ella quien, tras sopesar la situación, entre la presión mediática y las exigencias de la reina Margarita, aunque esta finalmente cediese, decidió no continuar con la relación, aunque su amor por el príncipe no estuviese resentido.

"Es encantador", ha dicho finalmente sobre el monarca, de quien también habló hace unos años, por su 50º cumpleaños —ahora tiene su misma edad, 55—: "Federico es una de las mejores personas que he conocido. Me alegro mucho por ello. Es parte de mi vida, fueron tiempos fantásticos. He aprendido de todos los hombres con los que he estado, porque me han ayudado a formarme y ser quien soy. Ahora estoy casada, pero todos tenemos una historia".

Además, Maria y Federico X siguen en contacto y mantienen una buena relación.