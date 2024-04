Más de 500.000 estudiantes en prácticas no remuneradas ya cotizan a la Seguridad Social

Ya hay más de medio millón de estudiantes realizando prácticas no remuneradas dados de alta en los registros de la Seguridad Social. Se trata de más de 500.000 becarios cotizando para quienes este tiempo que estén dados de alta cuenta de cara al cómputo de años que hay que trabajar para tener derecho a una pensión. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Saiz ha comparecido ante este foro por primera vez desde que juró el cargo el pasado noviembre.

La reforma de las pensiones aprobada el año pasado con José Luis Escrivá a los mandos de la Seguridad Social consagraba el derecho de los becarios que no reciben ayuda económica por sus prácticas a que se les reconozcan esos periodos como cotizados. Sin embargo, esta disposición no entró en vigor hasta enero de este año después de experimentar varios retrasos provocados en parte por las presiones de las universidades, contrarias a la medida.

Las empresas están obligadas a dar de alta a todos los becarios, cobren o no por sus prácticas y deben abonar el coste de cotización, que se calcula en función de los días de prácticas realizados. No obstante, para no desincentivar a que las empresas recurran a los estudiantes en prácticas, el Estado bonifica hasta el 95% del coste que supondría para la empresa.

La ministra Saiz ha informado también de que el Gobierno está ultimando la tramitación administrativa de la regulación que permitirá a antiguos becarios rescatar periodos de prácticas no remuneradas pasados que no hayan sido cotizados al no estar todavía en marcha este mecanismo. El Ejecutivo ya ha remitido al Consejo de Estado el convenio especial con el que pretende que se pueda repescar estos periodos perdidos sin cotizar. En principio, los afectados podrán rescatar hasta un máximo de cinco años de prácticas sin cotizar, algo que beneficia especialmente a los investigadores que son quienes más se ven en esta situación.

