Anabel Pantoja confiesa haber hecho trampas en su paso por 'Supervivientes'

Anabel Pantoja conoce muy bien cómo funciona la isla de Supervivientes. La sobrina de Isabel Pantoja no solo concursó en 2014, sino que años después, en 2022, volvió a intentarlo. Por ello, tanto como concursante como por su papel como tertuliana, ella sabe perfectamente todos los trucos escondidos de Honduras.

Así lo ha explicado en la nueva edición de Supervivientes: conexión Honduras. En el plató la prima de Kiko Rivera no ha tenido ningún reparo en explicarle a todos sus compañeros cómo consiguió hacer trampas en Cayo Cochinos.

Todo comenzaba a raíz de la última actuación de Mario González. El joven se escondió comida en el bolsillo tras el fin de una prueba, lo que podía causarle una sentencia. Al escucharlo, Anabel salió en su defensa contando como ella también hizo lo mismo.

"Yo me daba la vuelta, cogía y hacía así (en alusión al gesto de comer) porque lo que vas a hacer allí es supervivencia porque tienes que comer", ha asegurado la influencer. Así, cuando acaban las pruebas ella cogía toda la comida que sobraba para poder alimentarse.

Aunque esa no ha sido la única anécdota que Anabel ha contado. "Me acuerdo de Kiko Matamoros llorando porque no se podía comer un huevo pasado por agua", ha explicado tras asegurar que ella no se arrepiente de lo que hizo.

"Pues sí, que se esté quejando sin parar a mí no me molesta. A mí Mario me encanta como concursante, aunque parezca la vieja del visillo (en alusión al personaje de José Mota) quejándose de todo sin parar", ha defendido al participante. De hecho, ha querido destacar que el joven "lo está haciendo muy bien".