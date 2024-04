El Ejército israelí bombardea el sur de Gaza tras su retirada de la zona mientras se alargan las negociaciones en El Cairo

Mientras los soldados de la 98 División del Ejército israelí se retiraban las calles de Jan Yunis, los misiles israelíes se cruzaban sobre sus cabezas con dirección al sur. Durante la madrugada de este lunes, los bombardeos han caído no solo en el norte y centro de la Franja de Gaza, sino también en la zona meridional del enclave, donde este domingo el Ejército israelí anunció un repliegue para preparar una operación sobre Rafah; y este lunes el propio Netanyahu ha confirmado que "ya hay fecha" para ella, aunque no ha especificado cuál. Ha sido en esta ciudad fronteriza con Egipto (el punto de entrada de la ayuda humanitaria) donde se han producido los bombardeos que han dejado al menos un joven muerto y varios heridos. Mientras, las negociaciones para un posible alto el fuego siguen sin novedades en El Cairo.

"Un ataque aéreo de ocupación israelí tuvo como objetivo el área de Al Brahma, en la ciudad de Rafah al sur de la Franja de Gaza, mientras que ataques similares tuvieron como objetivo las cercanías del Hospital Al Kuwaiti y áreas al noreste de la ciudad", detalló Wafa, la agencia de noticias palestina. Los aviones de combate israelíes bombardearon también Al Nasr, al norte de Rafah. Además, al menos siete personas murieron y otras resultaron heridas en varios bombardeos contra el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja.

En los últimos días, el Ejército de Israel ha reconocido haber bombardeado "lanzaderas de cohetes" de Hamás al oeste de la ciudad de Jan Yunis, en un "área humanitaria" designada por el propio Estado hebreo. "A raíz de información de Inteligencia e identificaciones operativas llevadas a cabo por el Mando Sur, aviones de combate de la Fuerza Aérea llevaron a cabo durante los últimos días varios ataques que destruyeron tres puntos de lanzamiento de cohetes usados por la organización terrorista Hamás", ha recogido el parte militar de este lunes.

Las autoridades israelíes aseguraron que en el último día se habían producido varios disparos desde allí hasta el sur de Israel sin causar víctimas. "Antes del ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) garantizaron la evacuación y salida de los ciudadanos de la zona y atacaron con precisión las lanzaderas, sin dañar a los que no estaban involucrados", manifestaron. En esta línea, recalcan que es "es otro ejemplo claro de la explotación cínica y sistemática que lleva a cabo la organización terrorista Hamás de las instalaciones y espacios humanitarios para objetivos terroristas, usando a la población civil como 'escudos humanos'".

Este lunes el primer ministro israelí ha asegurado que ya "hay una fecha" para la invasión israelí de Rafah y que la victoria de Israel sobre Hamás "requiere entrar en Rafah y eliminar a los batallones terroristas". "Va a ocurrir: hay una fecha, ha dicho. Con estas palabras respondía el mandatario a sus socios de Gobierno, los ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, que habían advertido del fin de la coalición si se consumaba la retirada de esta zona sin entrar en Rafah.

Con todo, la ofensiva israelí sobre Gaza cumplió este domingo seis meses, dejando una paisaje de destrucción en la mayor parte de la Franja y la muerte a causa de estos ataques de más de 33.200 palestinos (dos tercios mujeres y niños, además de unos 8.000 cuerpos más bajo los escombros) y otros 75.800 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Sin avances en las negociaciones en Egipto

Paralelo a las acciones bélicas se desarrolla en Egipto las conversaciones para llegar a una tregua. Las negociaciones de los últimos meses no han conseguido ningún acuerdo y aunque vario medios israelíes apuntan a una entente tras el ramadán (que finaliza este martes), lo cierto es que no hay confirmación oficial y las fuentes de ambas partes son pesimistas. Hamas ha negado este lunes que las últimas conversaciones indirectas con Israel hayan derivado en progresos, después de que la delegación abandonara el domingo El Cairo para un proceso de consultas con la cúpula del grupo islamista.

Fuentes del grupo han asegurado al medio Al Jazeera que la delegación israelí no ha dado una respuesta positiva a ninguna de las peticiones: un alto el fuego permanente, la retirada de tropas israelíes de toda la Franja y el derecho al retorno de los desplazados. Por su parte, Israel condiciona una tregua a la entrega de los rehenes y fuentes oficiales israelíes citadas por el diario Yedioth Ahronoth han reconocido que "aún no se ve un acuerdo en el horizonte" y que "la distancia (entre las partes) sigue siendo enorme". "No ha habido ningún avance drástico hasta ahora", han recalcado.

Estas declaraciones llegan después de que un funcionario egipcio asegurara que se han producido "progresos importantes". "Hay progresos en las discusiones y acuerdos sobre los ejes básicos", dijo antes de añadir que "las consultas continuarán durante las próximas 48 horas". Hamás también ha expresado que se debe lograr el establecimiento de un Estado palestino "completamente soberano" y con capital en Jerusalén Este, algo que desde Israel sigue siendo impensable.

De hecho, Israel ha afirmado este lunes que la posibilidad de que Palestina se convierta en estado miembro de la ONU es "una violación flagrante a la carta de las Naciones Unidas" y "perpetúa el conflicto". Así se ha expresado el embajador israelí ante la ONU, Guilad Erdan, que dijo que su país había firmado acuerdos de paz con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Baréin y Marruecos, "a través del diálogo mediante negociaciones, y no por sentirse forzado por una tercera parte".

El reconocimiento de Palestina comienza ha tramitarse este lunes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, aunque es un proceso que puede demorarse semanas. Uno de los requisitos es que ninguno de los cinco países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU les vete la entrada, algo que podría ocurrir. Este lunes el embajador adjunto estadounidense, Robert Wood, ya ha confirmad que la postura de su país no ha cambiado y que el reconocimiento pleno de Palestina es algo que debe negociarse bilateralmente.