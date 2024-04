Israel confirma que la retirada de las tropas del sur de Gaza es para preparar su operación en Rafah: "Estamos lejos de detenernos"

La retirada de las tropas de Israel del sur de Gaza no tenía como objetivo una desescalada de la ofensiva militar en esta zona de la Franja. Así lo ha reconocido el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ha asegurado este domingo que el Ejército israelí se ha ido de Jan Yunis después de que Hamás dejara de funcionar en la zona y que las tropas están ya preparando la próxima operación: Rafah.

El ministro de Defensa afirmó tras una reunión en el Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI ) que "los logros de la 98ª División y de sus unidades son extremadamente impresionantes: eliminación de terroristas, destrucción de objetivos enemigos, almacenes, armas, subterráneos, cuarteles generales y salas de comunicaciones".

Según recoge The Jersualem Post, Gallant ha añadido que las tropas están preparándose para sus próximas misiones. "Vimos ejemplos de tales misiones en la operación en Al Shifa (el mayor hospital de Gaza) y su próxima misión en la zona de Rafah", dijo. El ataque a Al Shifa provocó la destrucción total del centro hospitalario y la muerte de más de 400 personas, entre ellos, unos "200 milicianos", según Israel. En este sentido, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, ha insistido este domingo en que la retirada no será una pausa en las operaciones y que "la guerra en Gaza continúa": "Estamos lejos de detenernos".

El Gobierno israelí había insistido en estos meses en que las tropas no se retirarían del sur hasta que "no entraran y completaran la victoria en Rafah", la localidad más cercana a Egipto y donde se encuentra el paso por el que circula la ayuda humanitaria. Sus aliados habían pedido que reconsideraran la decisión y, aunque Netanyahu parecía haber sucumbido tras la retirada de las tropas este domingo, las palabras del ministro de Defensa descartan esta posibilidad. La única diferencia es que ahora será mediante operaciones localizadas, lo que no evita que puedan provocar muertes de civiles, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Se desconoce la estrategia o el tempo previsto -que podría no ocurrir en meses- de la ofensiva en Rafah, pero fuentes humanitarias y países occidentales lo consideran una "línea roja", y advierten que podría desencadenar una operación "catastrófica" dado el alto número de civiles y desplazados en la zona. Una de las principales voces en contra de la ofensiva sobre el sur de Gaza ha sido Estados Unidos. El propio presidente, Joe Biden, ha discrepado públicamente con su homólogo israelí por esta operación y con el paso de los meses las críticas han ido aumentado.

La división 98ª, formada por paracaidistas del ejército y de las reservas, comenzaron la retirada de Jan Yunis en la madrugada de este domingo después de cuatro meses en esta localidad, donde se encuentran la mayoría de refugiados palestinos que huyeron de los combates en el norte. Desde este domingo únicamente permanecerá en la zona la brigada Nahal, cuyo objetivo es asegura el corredor de Netzarim, que cruza Gaza y que Israel utiliza para sus operaciones en el norte y en el centro de la Franja.

En la última semana ha aumentado la presión internacional sobre el Gobierno de Netanyahu. El ataque israelí contra un convoy de ayuda humanitaria que mato a siete cooperantes ha provocado una oleada de críticas contra el Ejecutivo israelí, que se ha visto forzado a abrir dos puntos más para la entrada de ayuda humanitaria.

Además, esto coincide con el reconocimiento (por primera vez en medio año) de que uno de los ataques aéreos sobre Gaza mataron a un rehén israelí. Esto, unido a la falta de avances en las negociaciones, ha provocado un malestar que se ha traducido en movilizaciones masivas en el país contra el Gobierno de Netanyahu.

A esta presión interna y externa se suma un tercer frente: el miedo a que la guerra se extienda en la región tras el bombardeo israelí sobre la Embajada de Irán en Damasco. Las autoridades iraníes han adelantado que este ataque no quedará sin respuesta y el Gobierno de Israel asegura estar preparado.