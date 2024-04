'Chiringuitos financieros', la trampa letal para ahorradores: "Perdí 50.000 euros y me amenazaron de muerte"

El infierno de Jessica González, presidenta de la asociación Victifin, comenzó hace seis años a través de un anuncio por Internet que le ofrecía un curso para aprender a ser trader. Movida por el interés de conseguir aumentar sus ahorros decidió apuntarse, sin saber que acaba de caer en la estafa de uno de los conocidos como 'chiringuitos financieros' (empresas fantasma que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo).

"Me apunté porque mi marido tuvo un accidente que no le permitía volver a trabajar y a mi me echaron del trabajo porque caí enferma. No veíamos futuro y teníamos muchas deudas que pagar, pensamos que con los ahorros podríamos obtener ciertas ganancias mientras solucionábamos nuestros problemas de salud", cuenta la mujer a 20minutos.

A través de este curso, la pareja llegó a invertir hasta 41.500 euros, pero al poco tiempo decidieron hacer un retiro del dinero. "Al comunicarles la decisión desaparecieron y no hubo rastro de ellos", cuenta la presidenta de Victifin. Sin embargo, no han sido los únicos en ver como su dinero se esfumaba sin respuesta. Según datos recogidos por la asociación, hay casos de plataformas que han estafado a más de 500 afectados y existen más de 15.000 chiringuitos financieros en España.

Ante esta situación, la presidenta de Victifin decidió denunciar. El banco rápidamente bloqueó las cuentas en las que los estafadores podían tener acceso, fue entonces cuando estos volvieron a ponerse en contacto con Jessica y su marido, alegando que si no quitaban la denuncia, no podrían ingresarles el dinero que les debían. "Nos mandaron una hoja para firmar un acuerdo por el que se comprometían a devolvernos el dinero, pero estaba en inglés. Nosotros no entendíamos y al traducirlo, el documento decía justo lo contario, que renunciábamos a todo el dinero".

La pareja se mantuvo firme en su decisión y mantuvo la denuncia tras descubrir este segundo intento de estafa y, entonces, comenzaron las amenazas. "Hacen llamadas insistentes y llegan a ser muy agresivos si no consiguen su objetivo. Son muy peligrosos porque si le das acceso a tu ordenador, llegan incluso a vaciarte la cuenta y pedir préstamos, dejando a la víctima totalmente en la ruina", explica la mujer, quien insiste en que "nadie da duros a pesetas".

Una vez en manos de la justicia, el proceso no fue fácil. "Se nos archivó varias veces pero por suerte ha habido varias detenciones, están en la cárcel y la policía incautó dinero, estamos a la espera de juicio", cuenta Jessica. Durante este tiempo, ella y su marido trataron de apoyarse en otras víctimas. "Al principio contacté con ellos por foros, les habían estafado los mismos 'chiringuitos' y otros. Luego, un abogado nos recomendó fundar la asociación y en 2020 comenzamos con los trámites", explica la presidenta de Victifin.

Un problema "económico, psicológico y personal"

Miguel Sánchez (nombre ficticio) es uno de los afectados por los 'chiringuitos financieros' que acudió a Victifin en busca de ayuda. Para él, la pesadilla comenzó con un mensaje de WhatsApp. "Me informó un chica sobre una pequeña inversión inicial de 250 euros. Me dijeron que me ayudaría en todo momento un broker experto para realizar una inversión en bolsa, con un beneficio mínimo de entre 10 y 15 euros diarios sin perdidas porque usaban un sistema seguro", explica.

Después de meditarlo un tiempo, Miguel terminó invirtiendo ya que "no era una cantidad elevada" y con este método suponía "una buena oportunidad para obtener un sobresueldo". Al principio todo parecía funcionar de manera correcta, incluso pudo recuperar su inversión inicial. Fue entonces cuando el broker le propuso invertir algo más: "Ya que no solo era mi broker, intimábamos. Volví a recuperar una segunda inversión de 2.000 euros así que di un paso más", explica.

Tras obtener estos buenos resultados, el afectado decidió invertir en petróleo con apalancamiento firmando un contrato con un porcentaje de beneficio asegurado. En este caso, Miguel realizó una inversión de 50.000 euros. Sin embargo, nada más firmar el contrato, perdió el contacto con la entidad. "Ahí ya no me contestaban apenas a los WhatsApps, ni a las llamadas", afirma. Nunca pudo recuperar ese dinero.

"Presenté una denuncia a la Guardia Civil y pago todos los meses un bufete de abogados en Madrid, pero el proceso es largo", narra Miguel, quien asegura que esta decisión ha supuesto en su vida "un problema psicológico, económico y sentimental". Además, el afectado asegura haber recibido en este tiempo "llamadas de muchas empresas falsas, abogados falsos, asesores y amenazas de muerte" hacía él y su familia.

Sin embargo, Sánchez no se rinde y ha decidido llevar a cabo una investigación independiente. "Me gasté cerca de 3.000 euros un informe de ciberseguridad para saber desde donde contactaban conmigo", cuenta el afectado, que añade que llegó a contactar con la Interpol en alguna ocasión. "Si llego a tener dinero me hubiese ido hasta la puerta de estos estafadores, pero me dejaron en una situación que no deseo a nadie", concluye Miguel Sánchez.

¿Qué son los 'chiringuitos financieros'?

Los 'chiringuitos financieros' son personas u entidades que simulan servicios de inversión o se hacen pasar por brokers sin tener ningún tipo de autorización y sin estar registrados en la CNMV o en ningún otro organismo regulador. No obstante, en muchos casos llegan a usar el sello de estos organismos de manera fraudulenta para obtener credibilidad.

El perfil más común al que atacan estas entidades es a personas de entre 40 y 80 años de todos los niveles intelectuales y económicos. Normalmente todos suelen actuar de una forma similar, bombardean con publicidad a través de las redes sociales, de correos electrónicos y de llamadas telefónicas. Además, suelen ofrecer inversiones con rentabilidades muy altas con riesgos muy bajos y bonificaciones de entrada.

Al principio, son cordiales e incluso tratan de establecer un vínculo de amistad y de cercanía para conocerte mejor e identificar tus puntos débiles, pero más tarde, si te resistes a hacer lo que ellos te piden, se tornan más agresivos. Tampoco te ofrecen nunca un teléfono de atención al cliente ni te ofrecen la posibilidad de acudir a la sede física de la empresa.

Una vez has sido víctima de este tipo de estafa, es crucial denunciarla de manera inmediata, pues cuanto más tiempo pase, más datos podrán robarte los 'chiringuitos' y menos posibilidades habrá de recuperar tu dinero. Si actúas con rapidez puedes estar a tiempo de anular transferencias así como cambiar el DNI, formatear el ordenador y el móvil o renovar tarjetas del banco y contraseñas antes de que puedan pedir prestamos a nuestro nombre o contraten líneas telefónicas para utilizarlas en próximas estafas.

