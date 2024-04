El alcalde de Madrid ya no es el resignado solterón: por fin se ha casado con Teresa Urquijo en una ceremonia con guiños castizos

Ha sido lo más parecido a una boda real que se recuerda, teniendo en cuenta, además, que la última, entre el príncipe Felipe y Letizia Ortiz aconteció en 2004: nos referimos a del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, en pleno barrio madrileño de Salamanca y ante la presencia acreditada de más de cien medios de información, entre ellos, 20minutos.

El primer edil que contrae matrimonio estando en el cargo ha devuelto por unas horas a su ciudad la fiebre por los grandes acontecimientos nupciales. La calle Serrano de Madrid ha sido durante un buen rato como la Gran Vía en hora punta y la iglesia de San Francisco de Borja, el lugar de peregrinación de muchos ciudadanos que han echado el mismo y largo tiempo que la prensa (o más) para ver de cerca a los novios y a sus ilustres invitados, entre ellos el rey emérito y sus hijas Elena y Cristina.

Almeida también ha roto hoy con su enlace todas las estadísticas conocidas. Ya había dicho él, con la ironía de la que suele hacer gala, que se había resignado a la soltería. Según el CEU, la mayoría de las bodas que en España se realizan ahora por la iglesia no superan el 20% mientras que en los 90 eran de un 90%. La suya ha sido como mandan los cánones de la santa madre Iglesia. También ha dado al traste con la edad de los contrayentes, de edad media entre 30 y 34.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, saluda al rey emérito Juan Carlos I este sábado a las puertas de la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid. EFE

El alcalde de Madrid cumplirá el próximo día 17 de abril (estará de luna de miel todavía) 49 años, 22 menos de los que tiene su ya mujer, Teresa Urquijo, licenciada en Administración de Empresas, discreta, tímida, sencilla (pese a estar entroncada con los Borbón) y sumamente risueña.

Teresa ha sido la última en llegar al templo, el mismo donde se casaron su suegros, ya fallecidos. El vestido de herencia materna ha sufrido una notable adaptación a manos de una vip de las bodas de la aristocracia, Navascués. Teresa ha hecho su aparición en un coche conducido por una mujer, con su padre y padrino, Lucas Urquijo, solo seis minutos después de la hora prevista, las 12 del mediodía.

Al bajar del automóvil, una amiga ha salido a buscarla para colocarle el larguísimo velo y Teresa ha sonreído por primera vez abiertamente. En la iglesia le esperaba un nervioso y llorado novio que tenía miedo de parecerse a la fuente de Neptuno, -ha contado- pero que, sin embargo, ha regalado a los presentes (ciudadanos y periodistas) muchas palabras de agradecimiento y gestos de verdadera emoción por acompañarle en su gran momento. Eso sí, ni un botellín de agua a los abnegados y pacientes espectadores.

Alberto Núñez Feijóo junto a su mujer Eva Cárdenas a la llegada a la boda. Europa Press

Los novios han entrado por separado con música de Boquerini y de pasacalles. El alcalde ha querido que en todo instante, su boda, amenizada por un coro, fuera un guiño a su ciudad. De ahí también, que los invitados se hayan encontrado a la hora del convite con mesas llamadas como lugares emblemáticos de la capital: el Retiro, La puerta de Alcalá, la fuente de Neptuno (esta era imprescindible, toda vez que es la que simboliza los éxitos del Atlético de Madrid, su equipo del alma). Se había dicho que las mesas tendrían nombres de jugadores rojiblancos, tanta es la pasión de Almeida, pero la directora de la empresa que ha organizado la boda, Eva Iglesias, de Bodas Colorín Colorado, lo ha desmentido.

Por su parte, el alcalde (de chaqué con chaleco beis y con buen color) había aparecido a las 11,30 en punto, en un coche acompañado por dos buenos amigos gallegos, un poco antes que el rey emérito y sus hijas y nietos, los invitados de más relumbrón de esta boda. El parentesco estrechísimo entre la novia y los Borbón (su abuela materna, Teresa, es prima hermana de Juan Carlos) ha llenado la boda de familiares directos del rey emérito, como Cristina de Borbón dos Sicilias, tía de la novia, su hija, prima de Teresa, su madre, Ana de Orleans, su hermano y jefe de la casa, Pedro, y otros hermanos de la dinastía.

La aristocracia (el heredero de Alba, Fernando Fitz-James Stuart con su mujer Sofía Palazuelo, Carla Royo-Villanova y su marido Kubrat de Bulgaria, Xandra Falcó, que no Tamara...) ocupaba buena parte de los bancos del templo, abarrotado por unos 400 invitados que luego serían más en el banquete: se dice que cerca de 600, entre ellos, la reina Sofía, vestida de azul. Periodistas, como Marta Barroso, Teresa de la Cierva y Roberto Gómez, también han formado parte del cortejo de amistades que han arropado al alcalde.

Díaz Ayuso llegó la penúltima al enlace, solo por delante de la novia. José Oliva / EUROPA PRESS

Junto al alcalde estaban como una piña sus cuatro hermanos, la mayor de las cuales, Casilda, vestida de rojo ha ejercido de madrina. Muy simpática, la madrina se ha dejado fotografiar y ha respondido a las preguntas de la prensa: "Estoy tan contenta que me he levando cantando y bailando".

El rey emérito, que ha llegado apoyado en su bastón y en su escolta y no en silla de ruedas, ha sido recibido por el novio, por la madre de la novia, Beatriz Moreno Borbón y por el hijo de este, Juan, muy amigo de Victoria Federica y de Froilán de Marichalar. Juan Carlos I le ha pedido a Almeida que posaran juntos para la prensa.

Los nietos más mediáticos de Juan Carlos I, Froilán y la influencer Victoria Federica, muy bronceada tras su viaje a Sri Lanka, han aparecido con su madre, la infanta Elena, que llevaba gafas de sol. Por su parte, su hermana Cristina ha llegado con su hijo mayor, Juan, recién llegado de Londres, donde reside actualmente. Ambos han ido a saludar a parte de las invitadas pero por los tocados de ellas ha sido imposible, por lo que han simulado los besos y se han reído. Victoria y Teresa se conocen de practicar hípica en la finca donde tiene lugar el banquete. Asimismo, conoció a Juan Urquijo, su único hermano, en el colegio St. George, donde ambos estudiaron.

Almeida saluda a la infanta Cristina y a su hijo mayor, Juan Urdangarin. EFE

Se podría decir que no había un dress code para las damas. Salvo que ninguna iba de largo, ha habido tanta variedad de estilos como invitadas: con o sin tocado, de color fucsia (el más visto) y morado; de estampados geométricos (lo más utilizado); mantones de Manila; flecos y lunares; mucho más vestido que otra prenda; alguna pamela y poco pantalón... Incluso ha habido alguna coincidencia, como la periodista Teresa de la Cierva y la cocinera Pepa Muñoz (de El cuenco de Pepa) que iban casi iguales, de Carolina Herrera, por cierto.

Los pajes, hijos de amigas y sobrinos de los novios, algunos de los cuales ni siquiera andaba, sí iban conjuntados en verde y blanco, aunque las niñeras los han tenido que sacar antes de que terminara la misa entre llantos y los han vuelto a meter en el templo para las fotos finales.

La entrada de los invitados ha sido presenciada por muchos vecinos de la zona, una de las más caras de Madrid, (y otros ciudadanos llegados de forma expresa) al evento, que han dedicado aplausos, elogios y gritos de exaltación preferentemente a los políticos del PP. En ningún momento, y a pesar del ajetreo con presencia de numerosos mirones, efectivos de la policía municipal, nacional y de la Guardia Civil, se ha cortado la arteria urbana de Serrano, que une el barrio de Salamanca con el centro natural de la ciudad. Fue una petición expresa del alcalde.

La infanta Elena, con sus hijos, Victoria Federica y Froilán,llegado de Emiratos Árabes. EFE

Almeida ha contado con todo el staff de su partido, empezando por Núñez Feijóo que por una vez (no lo hace nunca) ha ido con su mujer y madre de su hijo, Eva Cárdenas. Esperanza Aguirre ha recibido muchos aplausos y ha dicho que no daba consejos a los novios porque el matrimonio es un camino largo y no siempre de rosas. Ella misma, que iba con su marido Fernando Ramírez de Haro, va a cumplir 50 años de casada.

Isabel Díaz Ayuso ha sido la penúltima en llegar. Sólo la novia lo ha hecho después de ella. Iba sola (su novio, Alberto González no la ha acompañado), algo que no se dudaba, y tras abrazar cariñosamente al novio ha entrado en la iglesia con Alfonso Serrano, presidente del PP en Madrid. Aznar, Ruiz-Gallardón, Cuca Gamarra, presidentes autonómicos (López Miras, Azcón, Rueda, Fernández-Mañueco...), compañeros de la corporación como Marta Rivera de la Cruz, también han arropado al protagonista del día.

Durante la liturgia, todos los asistentes han tenido un misal encuadernado por la madre de la novia (se dedica a ello) con sus iniciales en la portada que reunía todos los elementos del oficio: lecturas, canciones, oraciones, palabras de los testigos, entre los que había amigos personales de ambos, como Luisa Bergel... delicadamente decorado.

Misal de la boda de Almeida y Teresa Urquijo hecho por la madre de ella. Rosa Ballarín / 20MINUTOS

Varios autobuses han recogido a la mayoría de los invitados a la iglesia de San Francisco de Borja para trasladarlos a la finca El canto de la cruz, propiedad de la abuela materna de la novia, Teresa de Borbón. Allí, les aguardaban algunos invitados, como la reina Sofía, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Diego Pablo Simeone (su mujer, Carla Pereyra acudió sola a la misa)...

El menú ha sido el siguiente: salpicón de mariscos de primero y solomillo a baja temperatura y dos postres alternos. Los planes de los organizadores transmitidos a la prensa eran que el festejo concluiría en torno a las 12 de la noche, tras un baile que abrirán los novios.

Los autobuses tenían previstos tres turnos para acercar a Madrid a quienes no quieran permanecer hasta altas horas.

Luisa Bergel, de rosa, acude a la boda de su gran amiga Teresa Urquijo. Ha sido testigo. José Oliva / Europa Press

Lo que no han precisado las fuentes de la organización es cuándo partirán de luna de miel los recién casados, que van a las Maldivas y a Bután. De momento, la teniente de alcalde Inma Sanz, que también ha acudido a la boda, será la alcaldesa en funciones.

Estaba el todo Madrid y parte de fuera en este acto social y festivo, salvo los reyes Felipe y Letizia que declinaron la invitación pese a su aprecio por el alcalde madrileño.