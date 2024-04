Ayuso y Almeida comparten acto con guiños y bromas a la boda del alcalde

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han compartido este viernes un acto institucional, que ha estado cargado de guiños y bromas sobre la boda del regidor con Teresa Urquijo y Moreno, que tendrá lugar mañana.

La presidenta, vestida de blanco por "casualidad", y el alcalde se han parado a la entrada para compartir unas palabras con los medios de comunicación. "Nada más saludarla le he dicho: qué nervioso estoy", ha desvelado Almeida sobre la conversación que ambos han mantenido previamente, quien también ha bromeado con que estaba pasando su despedida de soltero con los periodistas y fotógrafos, "la mejor compañía".

Ayuso ha sido preguntada por con quién acudiría ella a la boda y ha desvelado que irá junto a "un joven apuesto" que siempre la acompaña "a los grandes eventos y en las mejores ocasiones": el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Trabajar "hasta el último día"

Ya en el interior del edificio, y tras la firma del convenio, el alcalde ha comenzado su intervención señalando que dijo que iba a estar trabajando "hasta el último día" y ha cumplido con la rubrica de este documento, "extraordinariamente importante para todos los madrileños". Almeida ha agradecido a la presidenta su compañía tanto este día como mañana y también que hayan ensayado juntos "el paseíllo".

A continuación, Ayuso ha tomado palabra en el atril y también ha realizado un guiño al regidor. "Qué mejor que celebrar el cambio de estado civil del alcalde con este convenio que busca mejorar la vida de los madrileños y reforzar la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado.

El alcalde de Madrid ha hecho sus últimas declaraciones antes de darse el 'sí quiero' con su novia, Teresa Urquijo, y como cualquier prometido, se encuentra algo alterado de los nervios por tan importante paso. "Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando", dijo a un periodista que le preguntó mientras el edil acudía a un acto público.