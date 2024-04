Martínez-Almeida a horas de dar el 'sí quiero' a Teresa Urquijo: "No he estado tan nervioso en toda mi vida, pero tampoco tan feliz"

El alcalde de Madrid ha hecho sus últimas declaraciones antes de darse el 'sí quiero' con su novia, Teresa Urquijo, y como cualquier prometido, se encuentra algo alterado de los nervios por tan importante paso.

"Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando", dijo a un periodista que le preguntó mientras el edil acudía a un acto público.

"También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado".

Almeida presidió su última Junta de Gobierno antes de pasar mañana por el altar. Además, se reunió con su amiga (e invitada a su enlace), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la firma de un convenio de colaboración, en la Real Casa de Correos.

Aficionado al fútbol como es (es un seguidor acérrimo del Atlético de Madrid) también estuvo en la presentación del VIII Torneo de Fútbol cadete, el VI Torneo de Fútbol femenino y el II Torneo de Fútbol Sala discapacidad Vicente del Bosque.

Almeida lleva solo once meses de relación con su casi esposa. Les separan 22 años, pero ambos se muestran muy compenetrados y felices. La luna de miel los llevará a las islas Maldivas y a Bután.