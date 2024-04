Inma Sanz asume la Alcaldía en funciones de Madrid durante la luna de miel de Almeida

No ha pasado ni un año desde que Inma Sanz es vicealcaldesa de Madrid. El 17 de junio de 2023 recogía el testigo de Begoña Villacís y se convertía en mano derecha del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, seguramente sin imaginar que diez meses después ella recogería, temporalmente el bastón de mando tras la boda del primer edil. Almeida disfruta de su luna de miel con su ya esposa Teresa Urquijo mientras Sanz comienza sus 15 días como alcaldesa en funciones de la ciudad de Madrid.

Pero Sanz no recoge el testigo por ser vicealcaldesa, sino por ser la primera teniente de alcalde. Según recoge el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid en su artículo 12, "en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del alcalde será sustituido por los tenientes de alcalde por el orden de su nombramiento". También lo indica el artículo 34 de este mismo documento y el artículo 31 de la ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Además, no es necesario que se celebre un acto expreso para que se produzca la suplencia del alcalde aunque sí se debe "dar cuenta al Pleno de esta circunstancia". Eso sí, "el teniente de alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiere otorgado el primero". También le corresponde al primer teniente de alcalde ostentar "la residencia de los actos corporativos municipales" en ausencia del alcalde de Madrid. Y sabe Sanz que tiene tantos eventos estos días que ya ha "avisado en casa para que no me esperen por las noches porque la agenda institucional de este ayuntamiento es extraordinaria".

La atención en los días previos a la boda la han acaparado tanto Almeida como Sanz, que ha sido preguntada en varias ocasiones por cómo afronta la Alcaldía temporal de la capital. "Con ganas e ilusión", respondía, para sostener que el ritmo que les impone el alcalde es "muy alto" y, por eso, van a seguir haciendo "muchas cosas". Orgullosa de tener que ocupar estas dos semanas "esa responsabilidad de la mejor ciudad del mundo", Sanz gestionará Madrid estos quince días con su "grandísimo equipo de trabajo, toda la Junta de Gobierno, los concejales de los 21 distritos y todas las estructuras que hay en todas y cada una de las áreas".

A los nervios por el enlace, se unía la tranquilidad del alcalde por dejar al mando a Sanz. La confianza es plena: "En este ayuntamiento hay un equipazo encabezado por la vicealcaldesa", aseguraba en su última Junta de Gobierno como soltero. De hecho, cuando anunció en abril de 2023 que Sanz sería la número dos de su lista y futura vicealcaldesa, se deshizó en elogios: "Una persona de extraordinaria valía, que ha acreditado en los diversos puestos donde ha estado, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, su capacidad de gestión, sus principios, sus ideas y las convicciones que la sustentan en el ejercicio de la política".

Currículum y experiencia, desde luego, no le faltan: antes de adentrarse de lleno en política, trabajó como monitora de tiempo libre y se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Por entonces, en las Nuevas Generaciones del PP, conoció a Isabel Díaz Ayuso. Desde el año 2005, la época de mayor hegemonía para los populares en la capital de España, fue jefa de gabinete de la consejería de Familia y Asuntos Sociales, para pasar a ser directora general de Coordinación de la Dependencia. Después llegaron los años en la Comunidad de Madrid hasta que en 2015 pasó a engrosar las listas de la candidatura al Ayuntamiento que encabezó Esperanza Aguirre. La guinda para llegar hasta donde está hoy, o "el honor", como ella misma dice, es haber contado siempre con el apoyo del alcalde, que le encargó dirigir sus dos campañas electorales.

En verano los concejales se turnan

Almeida hace historia al convertirse en el primer alcalde en casarse durante el ejercicio de su cargo y traspasar su puesto en el Ayuntamiento. Pero no es la primera vez que se ausenta de Cibeles. En agosto de 2023, durante las vacaciones de verano, el alcalde volvía a peregrinar a Santiago por cuarta vez. Mientras se toma un descanso estival, en el Gobierno municipal se hacen turnos: en el caso del año pasado, cada semana un concejal se encargaba de la gestión hasta finales de agosto, cuando se retoma la vida institucional. También Inmaculada Sanz tuvo que responder por el Consistorio.

Y en noviembre del año pasado, Almeida se ausentó de Madrid durante tres días para inaugurar en Sao Paulo la XX Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de la que es copresidente. El alcalde también aprovechó para reunirse con el principal banco de inversiones del país entre los días 20 y 23 de noviembre. Sanz quedó pendiente del Consistorio aunque de manera menos oficial y con menos expectación que en esta ocasión.

Inma Sanz, además de la Vicealcaldía, asume las tareas que ejercían cuatro concejales en la etapa de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena: Portavoz, Coordinación Territorial, Seguridad y Emergencias y Participación Ciudadana. Y ahora, durante quince días, se le suma otra. Y Madrid volverá a contar con una alcaldesa cinco años después.