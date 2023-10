Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid: "Con herramientas más ágiles contra la okupación podríamos desmantelar más narcopisos"

La vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz (Zamora, 1977), visita 20minutos para valorar sus prioridades en los primeros compases del mandato.

Las áreas que usted gestiona recaían sobre cuatro personas en el gobierno de Carmena. Si no tiene el poder de multiplicarse, ¿cuál es su secreto?No hace falta multiplicarse, sino que haya un equipo ejecutivo y ágil donde cada uno tengas sus funciones. Mi labor es coordinarlo. También creo que el Gobierno de Carmena estaba sobredimensionado. Convirtieron direcciones generales en concejalías porque primero se pensó en las personas, cuando algunos no tenían experiencia de gestión.

¿Qué le diferencia de la forma de trabajar de Begoña Villacís, su antecesora?Son momentos distintos. Ella lideraba un proyecto distinto al del PP, con un partido que necesitaba buscar diferencias. En muchas cosas coincidimos con Ciudadanos e, ideológicamente, en otras no. Villacís buscaba su espacio y nosotros simplemente trabajamos por y para cumplir un programa con 300 medidas.

Y cuánto dinero pedirá para Seguridad? En las Cuentas de 2023, que finalmente no salieron, su área crecía un 13%...Y va a seguir creciendo. La pasada legislatura, desde 2019, creció un 30%, porque con Carmena el área estaba absolutamente abandonada, sin las infraestructuras, los materiales o los recursos humanos que necesitaban los servicios de seguridad y emergencias. Ahora, se necesitan mejores bases de Samur o llegar al objetivo de 10.000 efectivos de Policía, Bomberos y sanitarios. Por eso, se vinculó Seguridad a la Vicealcaldía.

¿Qué delitos le preocupan más? Las peleas multitudinarias. Madrid tiene un problema en ciertos barrios con las bandas juveniles. Pero nos preocupa también no tener más herramientas legislativas para atajar la ocupación ilegal. Se necesitan reformas legales del Gobierno para poder desalojar a esos jetas que quieren vivir a costa de las viviendas de otros o de los edificios municipales.

También piden al Gobierno que elimine la tasa de reposición para contratar mil policías más. ¿Confía en que Sánchez ceda si se reedita la coalición?Me gustaría decirles que sí, pero soy bastante poco optimista. Hasta ahora nos hemos encontrado con un muro. Un muro incomprensible porque no pedimos dinero, solo que nos quite esa traba burocrática que impide llegar a los 7.000 agentes, lo necesario para abordar la seguridad de eventos deportivos, culturales, musicales... También hemos crecido en población, con los desarrollos de Valdebebas o El Cañaveral. Pero cada vez que Sánchez ha podido hacer algo en contra de esta ciudad, lo ha hecho. Es muy mala política que el Gobierno de una nación legisle y trabaje contra su capital, pero es lo que hace.

Tras un nuevo apuñalamiento, la plaza del Dos de Mayo se compara con el Bronx. Duermen drogadictos, hay botellones y muy cerca una guardería. ¿Reforzarán su seguridad?Sí, ya está habiendo intervenciones policiales y tomaremos medidas más estructurales como la instalación de cámaras de seguridad que esperamos que empiecen a funcionar en otoño de 2024. Además, es una de las plazas que reformaremos durante este segundo mandato, lo que reforzará también su seguridad. Dicho esto, la situación de los botellones no es ni de lejos la que fue hace años en algunos parques.

En el espectáculo de drones de la Casa de Campo hubo muchas aglomeraciones y atascos. ¿Sabe cuánta gente asistió?El aforo al detalle, no. Pero es verdad que hubo un número muy superior al previsto. Debíamos haber tenido más en consideración esos problemas de movilidad y, por tanto, pedimos disculpas a los asistentes y aprendemos para próximos eventos.

No era la primera vez: en el alumbrado navideño, el Articus o Madcool también hubo problemas...Siendo objetivos, la mayor parte de los eventos de esta ciudad se desarrollan con absoluta normalidad. Un 99%.

¿Seguirán con el plan Sures?Lo estamos manteniendo, pero en el programa llevamos una nueva estrategia de reequilibrio territorial. No solo para construir equipamientos, sino también para fortalecer las estructuras económicas y de empleo del sur y el este.

En la ciudad residen 10.000 judíos, un cuarto de los que hay en España. ¿Requiere un esfuerzo extra en seguridad dada la situación actual?Colaboramos en el refuerzo de la Policía Nacional en sinagogas y otros centros judíos. No se puede consentir un solo acto de antisemitismo en Madrid. Y algunas cosas que se han oído en manifestaciones no son de recibo. Por cierto, participaban miembros de la oposición en el Ayuntamiento. Aunque les cueste decirlo: Hamás es un grupo terrorista y se debe condenar sin peros ni equidistancias.

¿El Gobierno debería elevar la alerta antiterrorista al nivel 5?ueno, es una valoración que deben hacer ellos, que tienen la información de Inteligencia y los servicios del Estado. En todo caso, viendo lo que hacen otros gobiernos en Europa, creo que no sería descartable reforzar las medidas. Lamentablemente, Sánchez está en una posición de extrema debilidad con unos socios alejados de cualquier democracia occidental.

El alcalde Collboni visitó a Almeida la semana pasada para recuperar la normalidad institucional entre Barcelona y Madrid. ¿Ve a Ayuso reunida con Aragonès? Creo que el señor Aragonés no lo contempla como una de sus prioridades. Solo se preocupa por llevar a cabo una amnistía y un futuro referéndum. Y lo más grave es que es consentido y jaleado por Sánchez. Luego, veo muy firme a Ayuso, como debe ser, en defensa de los valores que nos unen y ejerciendo la capitalidad de Madrid.

La negociación de investidura de Sánchez se está alargando más de lo esperado. ¿A qué lo achaca?Francamente, no lo sé, porque aquí todo es ocultismo. Supongo que tendrá que ver con los intereses de unos y otros por ver cómo plantean un relato asumible para los españoles. Lo único que sabemos que cualquier cosa que diga Sánchez es mentira.

El presidente del Gobierno asegura que la amnistía ayudará a apaciguar el conflicto catalán. ¿Está de acuerdo?¿Por qué no lo dijo antes de las elecciones?

¿Y qué siente al escuchar a la portavoz municipal del PSOE, Maroto, que "los pactos con Bildu han servido para mejorar la vida de los españoles"?Pues, indignación, indignación. No se puede blanquear de esa manera a Bildu. Sobre todo en Madrid, la segunda ciudad de Europa que más ha sufrido el terrorismo, donde ha habido 39 coches bomba y más de un centenar de muertos por ETA. Debe pedir disculpas a los madrileños, no está a la altura de ser su representante socialista en el Ayuntamiento.

¿Le gustaría ser alcaldesa de Madrid algún día?La verdad es que no tengo ese pensamiento en estos momentos. Soy tremendamente feliz como vicealcaldesa de una tierra que me dio oportunidades desde que llegué de Zamora. Mis hijos sí nacieron aquí y quiero dejarles una ciudad mejor de la que recibí, que no es poco.