Madrid achaca el caos en el espectáculo de drones a una "asistencia masiva" no prevista

Miles de madrileños se acercaron el viernes a la Casa de Campo. Querían cumplir con la cita que había organizado el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad: el mayor espectáculo con drones aéreos que se ha organizado en España. Sin embargo, hubo un detalle que hizo que, para algunos de los asistentes, la experiencia no fuese tan memorable. Fue la falta de un plan de movilidad, motivado por el fallo en la previsión que se hizo de los asistentes.

Fueron muchos los que tuvieron la idea de acudir con antelación al entorno del Lago de la Casa de Campo, donde estaban citados, para poder coger el mismo hueco. No contaban con que tanta gente tuviese la misma idea. Este hecho motivó que los andenes de esta estación de Metro estuviesen llenas de gente. Ante este hecho, el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reconocido que "no se preveía una afluencia tan masiva al espectáculo", algo que achaca a falta de experiencia. "Hasta ahora, no se había llevado a cabo ninguna actuación de este tipo y, por tanto, no teníamos con qué comparar", ha asegurado.

Desde el Consistorio contaban con que pudiesen acercarse hasta este punto cerca de 2.500, una afluencia que no requiere la elaboración de un plan de movilidad especial, según recoge la Ordenanza de Movilidad. Sin embargo, "fue más de la prevista y, efectivamente, hubo pequeños problemas", ha indicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Sin embargo, considera que lo más destacable de la cita fue "la gran acogida que tuvo el evento". Por ello, ha apuntado que, para evitar que puedan volver a repetirse estas imágenes, lo que deben hacer es "valorar adecuadamente los asistentes, de tal manera que podamos garantizar la plena movilidad entre los madrileños". En esta línea, plantean también "intensificar los recursos destinados" a estas actuaciones.

Sobre este asunto se ha pronunciado también el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha reconocido, de nuevo, que se "desbordaron las previsiones", provocando "problemas de movilidad graves". "Este es un evento además que organizaba el Ayuntamiento de Madrid, en el que se desbordaron las previsiones, y, por tanto, cuando se desbordan las previsiones lo primero que hay que hacer es pedir disculpas", ha añadido.

"En un primer momento, pensábamos que iba a ir una asistencia media de 2.500 personas, pero la asistencia fue muy superior a 2.500 personas", ha afirmado el alcalde. Al mismo tiempo, ha informado de que ha dado instrucciones tanto al área de Economía como a la de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad "para que se tomen medidas porque esto no puede volver a suceder más".

Además, Carabante ha aprovechado para destacar que es gracias a la Ordenanza de Movilidad, que aprobó su equipo de Gobierno durante el pasado mandato, por lo que ahora se exigen los planes de movilidad. "Antes, se podía celebrar cualquier evento multitudinario sin que hubiera un plan de movilidad", ha indicado. "Gracias a que nosotros hemos introducido esa consideración en la Ordenanza, cualquier promotor público o privado tiene que presentar un plan", ha concluido.