Lizzo se retracta y asegura que no dejará la música

Apenas unos días después de su sorprendente publicación que acabó con las palabras "I quit" —traducible por "Lo dejo" o "Renuncio"—, la cantante Lizzo ha tenido que salir a clarificar que no se refería a la industria musical en sí, como la mayoría de medios entendieron de su mensaje, sino que se refería a la energía negativa de las redes.

Estos comentarios y esta negatividad provienen sobre todo de la demanda contra ella que tienen abierta varias de sus exbailarinas desde agosto de 2023 en la que acusan a la cantante de 35 años de acoso sexual y abuso laboral —jornadas de trabajo maratonianas, comentarios racistas y gordófobos y ambiente tóxico—. Hay varias extrabajadoras que han apoyado los testimonios pero no han denunciado.

Según escribió Lizzo, cada vez que actúa o hace algo relacionado con la música, debido a su fama y a estas demandas, es "arrastrada" en internet, sintiendo que "el mundo" no la "quiere". Y como acababa el escrito con un contundente "Yo no firmé para esta mierda: ¡Lo dejo!", se dio por sentado que se refería a la industria.

Pero en un nuevo vídeo, la autora de éxitos como Boys o About Damn Time ha puntualizado que se refería a que iba a "dejar de prestar atención a la energía negativa" de las redes y no a cantar o componer. "A lo que no voy a renunciar es a la alegría de mi vida, que es hacer música y conectar con la gente", ha dicho.

"Si puedo ofrecerle a una persona la inspiración o la motivación necesaria para defenderse y decirle que no permita que venzan las personas y los comentarios negativos, creo que habré hecho incluso más de lo que podría haber deseado", ha continuado la artista, que ha agradecido a los fans el amor que ha recibido.

"Significa más de lo que imagináis", ha finalizado Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Viviane Jefferson, "y, dicho esto, voy a seguir hacia adelante, voy a seguir siendo yo".

Sin embargo, el hecho de que se haya retractado era algo que esperaban sus exbailarinas. El abogado de estas, Ron Zambrano, ya aseguró en un comunicado que consideraban "un chiste" el post de Lizzo asegurando que dejaba la música.

"Es un chiste que Lizzo diga que está siendo arrastrada por internet cuando debería ser al contrario, debería ser ella quien se mirase a sí misma y fuese sincera ", dijo Zambrano, que considera que la artista no ha hecho absolutamente nada de autocrítica.

"Su última publicación es únicamente otro arrebato para buscar la atención de los medios y tratar de desviar la mirada de sus propios errores, además de que mientras tanto sigue culpando a todos los demás por la situación en la que se encuentra", ha añadido el abogado, que se muestra demoledor: "Lizzo ya ha tenido estas rabietas infantiles antes. Está tratando desesperadamente de hacerse la víctima".