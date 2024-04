Lizzo anuncia que dejará la música tras "ser arrastrada" por las denuncias de acoso laboral

La noche del pasado Jueves Santo, Lizzo participó en un concierto programado para la recaudación de fondos de la campaña de reelección del actual presidente estadounidense Joe Biden. Sin embargo, tanto en redes como en el ámbito privado, la cantante vivió una oleada de críticas. Y no es la primera.

Entre otros, los abogados de tres de sus exbailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, la criticaron por seguir actuando como si no ocurriese nada cuando lo cierto es que la artista de 35 años lleva desde agosto de 2023 demandada por crear un ambiente laboral tóxico, con jornadas de trabajo maratonianas, comentarios racistas y gordófobos y abusos laborales, y por acoso sexual. Otras extrabajadoras apoyaron esta versión, si bien no denunciaron.

"Es vergonzoso que Lizzo haya sido elegida como cabeza de cartel de un evento como este en mitad de unas acusaciones tan horribles", dijo Ron Zambrano, uno de los abogados, a NewsNation. "Sin entrar en temas políticos, no puedo ni imaginar por qué alguien querría que Lizzo los representara de ninguna manera, dado su comportamiento censurable. Es sencillamente una decisión terrible", añadió.

Ante esto, y ante comentarios similares que le han dejado en redes, la cantante de Boys o Good as Hell ha utilizado su Instagram para anunciar que se retira de la industria musical. "Me estoy cansando de aguantar que me arrastréis todos tanto en mi vida como en Internet", ha comenzado su declaración.

"Todo lo que quiero es hacer música y con ella hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un lugar un poco mejor que aquel en el que nací. Pero estoy empezando a sentir que es el mundo el que no me quiere en él", ha continuado.

"Constantemente me enfrento a que se puedan decir libremente mentiras sobre mí para ganar influencia y visitas", ha dicho Lizzo, que ha añadido que todos los días ve cómo su "personaje" es "destrozado por personas que no me conocen y que no respetan mi nombre". Por ello, era tan elocuente su última frase: "Yo no firmé para esta mierda. ¡Lo dejo!".

Por ahora, no se conocen más reacciones de Lizzo o de su entorno dado que no han querido hacer más comentarios a los medios, si bien la publicación ha recibido desde muestras de apoyo —como la de Paris Hilton— hasta menciones alegrándose de su decisión y esperando a la resolución de la demanda.