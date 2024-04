Rebel Wilson cree que Adele la "odia" porque en el pasado las comparaban por su peso

El portal de noticias US Weekly ha obtenido este pasado fin de semana un extracto de Rebel Rising, el libro de memorias que ha escrito Rebel Wilson y que sale a la venta esta misma semana en las librerías estadounidenses. Y en dicho capítulo la intérprete de películas como Dando la nota ha hablado de otra famosa artista: Adele.

La actriz de 44 años, que ya había dado que hablar con su autobiografía al revelar que Sacha Baron Cohen había querido impedir su publicación por cómo habla de él, explica en el libro por qué cree que la cantante británica la "odia": la forma en la que los medios las compararon en el pasado debido a sus respectivos pesos, haciendo que la gente las "confundieran".

"Algunas actrices se sentirían muy molestas si dijera de ellas que son 'de tallas grandes' en este libro, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Porque creo que es por esto por lo que Adele me odia", ha escrito Wilson.

"Hubo una época en la que ella era más voluminosa que yo y hubo incluso personas que nos confundían a la una con la otra", continúa Wilson en sus memorias, puntualizando que justo antes había hecho solamente una suposición sobre la cantante de éxitos como Set Fire to the Rain, Rolling in the Deep o Easy On Me.

Sin embargo, la intérprete de Dolor y dinero o JoJo Rabbit admite que, "siendo honesta, jamás" se lo ha preguntado a la cantante, si bien la australiana tiene esta idea sobre Adele debido a que se ha cruzado con ella en varios eventos y, siempre que ha intentado acercarse para hablar con ella, la ganadora de varios premios Grammy se ha alejado "siempre con mucha celeridad".

"Era como si ella pudiese contagiarse de mi gordura si se encontraba cerca de mí durante más de 30 segundos", agrega en el libro. "Se ve que no le gustaba que la comparasen con 'Amy la Gorda' [su personaje en la saga Dando la nota]", bromea finalmente la intérprete.