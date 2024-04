Arranca la campaña de la Renta 2023-2024: estos son los 5 pasos para presentar la declaración por Internet

Este miércoles 3 de abril se abre la campaña de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta. De momento solo podrá hacerse de forma online, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, mientras que para hacerlo por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria habrá que esperar a que se abran los plazos de solicitud de cita previa para cada modalidad respectivamente.

Aunque pueda parecer un trámite tedioso y complicado, presentar la declaración de la Renta por Internet no tiene por qué serlo. De hecho, puede realizarse en apenas cinco sencillos pasos:

1) Consulta si debes hacer la Renta este año



Para 2024, únicamente estarán obligadas a hacer la declaración aquellas personas que hayan obtenido ingresos de más de 22.000€ con un único pagador, o más de 15.000€ con varios pagadores.

Si se ha recibido menos de estas cantidades, no es necesario hacer la Renta, aunque hay que tener en cuenta que estos no son los únicos límites a los que hay que estar atento: es posible no haber tenido ingresos por este concepto y sí por otros.

​2) Consulta las deducciones que te puedes aplicar



Es imprescindible conocer las deducciones que el Estado y las diferentes comunidades coautónomas ntemplan para los contribuyentes, así como los tramos de IRPF, autonómicos y estatales, a los que deben acogerse.

​3) Entra en el portal Renta WEB de la Agencia Tributaria



Para entrar en este apartado de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde podrás hacer la declaración, es necesario identificarse a través de Cl@ve. Una vez dentro, podrás ver tus datos fiscales, sacar el número de referencia o entrar en el portal RENTA Web, donde será necesario introducir el DNI y la fecha de validez, así como el número de referencia (que podrás conseguir introduciendo la casilla 505 de la Renta del año anterior.

​4) Consulta y confirma los datos personales



La plataforma te mostrará entonces todos tus datos personales, que podrás actualizar o modificar (esto es importante para determinadas deducciones). En este apartado, además, podrás seleccionar la modalidad de declaración individual y consultar los datos fiscales.

​5) Completa el borrador y presenta la declaración de la Renta

Una vez incluidos y revisados los datos personales, se muestra el borrador en el que se pueden incluir las deducciones que se pueden aplicar. Este apartado está disponible al seleccionar la opción "Continuar la declaración", y se pueden ir rellenando las diferentes casillas correspondientes a dichas deducciones.

Una vez revisado y completado todo, se puede seleccionar la opción "Presentar la declaración" para presentar el borrador. Hay que tener en cuenta que este paso solo genera el borrador provisional, que puedes revisar o consultar con el simulador para conocer si el resultado se ajusta a tus circunstancias personales y familiares, así como a tus deducciones.

Si deseas presentar definitivamente el borrador, puedes hacerlo en el apartado "Aceptar" incluyendo la forma de pago o devolución y el IBAN de la cuenta corriente para hacerlo. Ese paso es definitivo y tiene como fecha límite el 1 de julio de 2024, por lo que lo recomendable es revisar bien la declaración antes de enviarla.