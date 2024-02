Renta 2023-2024: ¿tengo que presentarla si no tengo ingresos?

A la hora de efectuar la declaración de la Renta, es importante conocer los mínimos exentos por debajo de los cuales no es necesario presentar la declaración. De cara a la Renta de este 2024, los mínimos exentos marcan si una persona está obligada o no a presentar la declaración.

Los rendimientos que se contemplan en la Renta no solo son los rendimientos de trabajo, sino también los que procedan de rentas inmobiliarias, subvenciones y letras del tesoro, así como de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales; y también existen límites de pérdidas patrimoniales, según explican desde TaxDown.

Los límites de ingresos para hacer la Renta 2024

Para 2024, Estarán obligadas a hacer la declaración aquellas personas que hayan obtenido ingresos de más de 22.000€ con un único pagador, o más de 15.000€ con varios pagadores.

Si se ha recibido menos de estas cantidades, no es necesario hacer la Renta, aunque hay que tener en cuenta que estos no son los únicos límites a los que hay que estar atento: es posible no haber tenido ingresos por este concepto y sí por otros. El resto de límites de rendimientos para la Renta 2024 son los siguientes:

Límites en rentas inmobiliarias, subvenciones y letras del tesoro: 1.000 euros brutos anules.

1.000 euros brutos anules. ​Límites en rendimientos del capital mobiliario, rendimientos de actividades económicas y ganancias patrimoniales: 1.600 € brutos anuales.

1.600 € brutos anuales. ​Límites en pérdidas patrimoniales: En el caso de haber tenido pérdidas patrimoniales inferiores a 500€, sin importar su naturaleza, no estaremos obligados a realizar la declaración.

Asimismo, aunque no se supere ninguno de estos límites, hay que tener en cuenta que la percepción de algunas prestaciones y ayudas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).