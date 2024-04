Cuando ellas toman la palabra

Esperanza tomó la palabra y pidió que no la llamaran empleada doméstica, que a ella nadie la había domesticado, que ella es una trabajadora del hogar y los cuidados. ¡Cuánta fuerza y dignidad en ese reclamo!

Desde 1988, el 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados para reconocer la labor esencial de millones de mujeres dedicadas a este sector y para colocar un altavoz a sus justas reivindicaciones. En España, el trabajo de hogar y cuidados tiene rostro de mujer. En 2023, de las 376.000 personas que se afiliaron al Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 95.5% eran mujeres. Y casi la mitad eran de nacionalidad extranjera. No se cuentan las que, por estar en situación administrativa irregular, no constan en las estadísticas oficiales y, por tanto, no tienen derecho a tener derechos.

Las condiciones sociales y laborales distan mucho de ser consideradas dignas. La exclusión y la discriminación continúan marcando sus vidas. Es fundamental avanzar en las reformas legales e institucionales que garanticen el pleno cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar.

Recientemente, se reconoció legalmente el derecho al paro y a la protección frente al desempleo de estas personas. Sin embargo, quedan mejoras por conseguir como dejar de permitir que puedan trabajar en hogares con disponibilidad completa los siete días de la semana y las 24 horas al día o la prevención de riesgos laborales, entre otras. Y porque mientras no se toque la ley de extranjería, el trabajo de muchas mujeres seguirá siendo invisible y continuarán siendo vulnerables a los abusos y explotación.