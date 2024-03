Pavel Durov, creador de Telegram, el hombre que se enfrentó a los deseos de Putin y salió con vida y millonario

Si el juez Pedraz ha llegado a pensar en cerrar Telegram ha sido por las denuncias de violaciones de derechos de propiedad intelectual. No es nada nuevo. Durov es conocido por sus ideas libertarias y por creer en la libertad para compartir archivos usando la tecnología. Ya en 2010, VK era el segundo distribuidor ilegal de música en el mundo, según la Recording Industry Association of America. En 2011, la Office of the United States Trade Representative situó a VK entre las mayores bases de datos piratas. Durov donó en 2012 un millón de dólares a Wikipedia; llegó a ofrecer trabajo a Edward Snowden; y tiene simpatía por Julian Assange, el fundador de Wikileaks.