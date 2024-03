Zayra Gutiérrez desvela su diagnóstico tras abandonar 'Supervivientes 2024': "Voy a ir a tratamientos, a traumas, a fisios"

Zayra Gutiérrez ha tenido que despedirse de Supervivientes. La hija de Guti había aterrizado muy ilusionada en Honduras, pero un problema de salud ha impedido que la joven pueda disfrutar de la experiencia. Sin poder haber llegado siquiera a cumplir una semana en el concurso, unos fuertes dolores de espalda imposibilitaron a la influencer que ha regresado a España.

Ahora, ya en Madrid, Zayra se ha sometido a diferentes pruebas para poder tener un diagnóstico certero y así comenzar el proceso de recuperación. Así, tras conocer finalmente de cuál es su problema, no ha dudado en explicar a sus seguidores qué es lo que le ocurría.

"Ya estoy de vuelta desgraciadamente. Es lo que menos me apetecía. Me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final. Como veis sigo en reposo", ha comenzado a explicar a través de su perfil de Instagram. Por el momento esta "con calor" y "tratamientos", por lo que todo apunta a que deberá de estar un tiempo sin hacer esfuerzos físicos.

"Me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio y me lesioné" ha confesado. Por el momento, lo más importante para la influencer es centrarse en mejorar su estado, aunque será un proceso largo: "Voy a ir a tratamientos, a traumas, a fisios. Ir andando poco a poco. Ir quitándome las muletas, poniéndome una faja, andando poco a poco. Va a ser larga la recuperación pero bueno".

Aunque, lo cierto es que Zayra no pierde la alegría y ya se encuentra pensando en el 2025. Como así ha declarado, la hija de Arantxa Benito quiere volver a concursar en el reality para poder "ganar Supervivientes 2025": "Voy a ir el año que viene".

"Quería dar las gracias a la gente que me ha apoyado. A la gente que dice que he ido a hacer el ridículo, que soy una nini y todo eso… Yo no quería abandonar en ningún momento. Era mi sueño, y que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por tema de salud, no porque yo quisiera abandonar. Nunca he querido abandonar", ha finalizado la joven.