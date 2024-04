El IVA del gas sube del 10 al 21% a partir de este lunes y el Gobierno revisa a la baja la tarifa regulada por la caída del precio

La factura del gas natural vuelve a subir a partir de este lunes, 1 de abril. Con el final de la temporada de calefacción y la llegada de la primavera ha llegado también una nueva subida del IVA, que pasa del tipo reducido del 10% al ordinario del 21%, de acuerdo con la senda de retirada de ayudas a la energía introducidas para afrontar la crisis de 2022 que aprobó el Gobierno a final del año pasado. La subida será menos acusada para los hogares que tengan contratada la tarifa de último recurso (TUR), la tarifa regulada, que se ha revisado a la baja hasta el 30 de junio debido a que el precio del gas en el mercado ha caído con respecto al trimestre pasado.

El coste del término fijo se mantiene pero baja el del término variable. Por ejemplo, 0,72 céntimos al mes para la TUR 1, la que tienen la mayoría de los hogares españoles con tarifa regulada.

Esta subida de IVA del gas es la segunda que se produce desde final del año pasado y tiene su origen en el plan de Gobierno para ir retirando las ayudas fiscales que aprobó en 2022 para ayudar a hogares y empresas a afrontar la crisis de precios de la energía. Durante año y medio, gas se gravó con un IVA superreducido del 5% y el pasado 1 de enero subió hasta el reducido del 10% de forma transitoria porque el Gobierno estipuló una nueva subida del IVA, para situarlo ya en el tipo ordinario del 21% previo a la crisis energética a partir del 1 de abril, una vez terminada la temporada invernal, en la que los hogares hacen más gasto debido a las calefacciones.

Esta subida del IVA del gas la notarán todos los contratos -en el mercado libre o en el regulado-, aunque quienes tengan contratada la TUR experimentarán una bajada. Esto se debe a la revisión trimestral que acaba de hacer el Gobierno para el periodo del 1 de abril hasta el 30 de junio, dada la fluctuación del precio del gas en el mercado mayorista.

El Gobierno revisa cada tres meses -en enero, abril, julio y octubre- la tarifa regulada del gas, la TUR, siempre que se produzca una variación de un 2%, al alza o a la baja, de su precio en el mercado mayorista. Sin embargo, una eventual subida permanecerá limitada también en este segundo trimestre, hasta el 30 de junio, porque hasta entonces seguirá vigente otra ayuda contra la crisis energética que limita al 15% el incremento del coste de la materia prima, es decir, del gas. En este caso no obstante será una medida que no se aplique al haberse producido una revisión a la baja, y no al alza.

El precio del gas para los contratos del mercado regulado baja por tanto ligeramente en este segundo trimestre, periodo en el que se mantiene el mismo coste del término fijo que en el trimestre anterior, pero baja el término variable, vinculado al consumo. Así, el término fijo para la TUR 1 (para un consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año) seguirá siendo de 3,85 euros por cliente y mes; para la TUR 2 (consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año), de 7,12 euros, y para la TUR 3 (consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año), de 14,92 euros.

La variación -a la baja- se da en el término variable. Si en el último trimestre fue de 5,11 céntimos por cada kilovatio/h para la TUR 1, ahora será de 4,39 céntimos. El de la TUR 2 baja de 4,81 céntimos/kWh a 4,09, y el de la TUR 3, de 4,54 céntimos a 3,82.

El trimestre que ahora empieza será el último de la existencia de la llamada TUR vecinal, que el Gobierno creó también en 2022 para procurar un descuento en el gas a las comunidades de vecinos con caldera central que se comprometieran a pasar a un sistema de contadores individuales. Para esta TUR 4, el término fijo del gas entre abril y junio será de 42,70 euros por cliente y mes y 4,07 céntimos/kWh como término variable (4,78 entre enero y marzo de 2023), que subirá a 5,08 céntimos en el caso de las comunidades que hayan aumentado su consumo histórico.

Todos estos precios son sin impuestos, que como en el mercado libre también subirán a partir de este lunes, en que el gas de la TUR pasará a gravarse con un IVA del 21% en lugar del 10% como en el último año y medio.

El IVA de la luz sigue al 21%

Por su parte, el IVA de la electricidad permanecerá en el 21% durante el mes de abril, porque el precio medio durante marzo se mantuvo por debajo de los 45 euros/Mwh. De cara abril, el mes empieza este lunes con precios históricamente bajos. Durante tres horas, entre las 14.00 y las 17.00 horas, el precio del megavatio/hora en el mercado mayorista será de -0,01 euros, es decir, en negativo. Este registro se debe principalmente al temporal Nelson que ha dejado mucha lluvia y, sobre todo, viento para que las renovables funcionen a pleno rendimiento. Son dos de las formas más baratas de generar energía y de hacer que los precios se desplomen.

Por otra parte, y a pesar de la excepción en esta franja horaria, el efecto sobre la subida general de los precios no se ha hecho esperar y el repunte de la inflación hasta el 3,2% en este mes de marzo se explica en buena medida por el encarecimiento, vía impuesto, de la electricidad.

En este caso, la subida del IVA -desde el superreducido el 5% en el que estuvo el año pasado- iba a ser más lenta que en el caso del gas natural con una subida al 10% en enero que se mantendría hasta final de este año, pero siempre que no se diera una condición que ya ocurrió el pasado marzo y de momento se mantiene, que el precio de la electricidad no bajara por debajo de los 45 euros/Mwh de media mensual. Si esto sucedía, el IVA también subiría del 10% estipulado en principio para 2024 al tipo ordinario del 21%, con la posibilidad de volver a bajar al 10% si, a la inversa, el precio de la electricidad vuelve a subir por encima de la media de 45 euros.

Esto es lo que sucedió el mes pasado y como se quedará de momento. En marzo el IVA subió al 21% porque el precio medio de la electricidad en febrero fue de unos 42 euros/Mwh. En marzo fue todavía más barata, con una media que previsiblemente cerrará marzo en la mitad. Antes de que empezara la Semana Santa -dos días festivos y otros dos de fin de semana en los que el precio baja por una menor actividad económica-, el precio medio de 22,9 euros/Mwh para los primeros 27 días de marzo, un mes en el que el precio de la luz solo superó 45 euros/Mwh en cuatro días y en el que estuvo por debajo de los 10 euros en once jornadas, en tres de las cuales no superó una media diaria de un euro.

Con estas cifras, el IVA de la electricidad seguirá en el 21%, con un efecto desigual dependiendo de los consumidores tienen contratos en el mercado libre o en el regulado. Estos últimos podrán compensar la subida del impuesto con unos precios que están por los suelos, con muchas horas de electricidad a cero euros, y que se repercuten directamente en su factura. Los hogares con un contrato de mercado libre, con un precio por MWh fijo y para un periodo que suele ser de un año, sí notarán la subida del IVA pero no el abaratamiento diario y horario de la luz, porque tienen contratos a más largo plazo que, por lo general, no se están revisando. Esta circunstancia ya levantó críticas el mes pasado, cuando la que el mes pasado levantó las críticas por parte del sector eléctrico, que denuncia lo que llama "lotería impositiva" y una "barrera a la electrificación" de la economía.