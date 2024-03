El PP acusa al PSOE de reactivar el 'procés' y este niega negociaciones para el referéndum

El Partido Popular vaticina un nuevo intento de unilateralidad en Cataluña como el que hubo en 2017. Tal y como explicó este lunes el portavoz nacional, Borja Sémper, solo hace falta acudir a las últimas declaraciones de los líderes independentistas para saber cuáles son sus planes para Cataluña. Por ejemplo, a las del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que anima a "ser capaces" de hacer un referéndum aunque eso les cueste "volver a la cárcel", según señaló en el diario Nació.

En base a estas declaraciones, Sémper lamentó que "Pedro Sánchez vuelva a activar" el procés que "desactivaron" en 2017 tanto "el Estado de derecho [con el artículo 155 de la Constitución] como la sociedad catalana". Sin embargo, la portavoz del PSOE, Esther Peña, aseguró el lunes en una entrevista en TVE que el referéndum de autodeterminación no es una opción para su partido.

En Génova se muestran convencidos de que el objetivo del independentismo es el de "alcanzar" la independencia, "diga Sánchez lo que diga o se pongan sus ministros como se pongan", apuntó Sémper después de que el PSOE decidiese recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del Parlament a favor de la independencia.

Por esta razón, el PP ve contraproducentes las cesiones de Sánchez a ERC y a Junts desde la anterior legislatura. "Las ansias independentistas no cesarán con la ley de amnistía, como tampoco sucedió con los indultos, la rebaja del delito de malversación o la eliminación del de sedición", enfatizó el portavoz, quien también aprovechó para recordar cuál es el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. "La posición del PP en Cataluña es la defensa del constitucionalismo: que cada uno pueda pensar lo que quiera sin ser arrinconado y a que no se use el dinero público para impulsar un proyecto de parte, es decir, independentista".

"Seré rotunda: el PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, referéndum o divisiones: la política socialista respecto a la convivencia en Cataluña con España es la de ir juntos con políticas de normalización, amnistía e indultos", aclaró por parte de los socialistas Esther Peña después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmase que su partido ya habla sobre un referéndum de independencia en sus reuniones con el PSOE.

Los socialistas no solo niegan esta parte, sino que también aseguran que los partidos independentistas nunca les encontrarán en políticas que dividan. Por ello, "ni está encima de la mesa" ni es su "voluntad" apoyar ningún tipo de referéndum, aunque son conscientes de que no pueden hacer renunciar a ningún partido a sus "máximas políticas". En cualquier caso, Peña no quiso dar más detalles sobre las reuniones del PSOE con ERC y con Junts ni sobre si Marta Rovira y Carles Puigdemont son interlocutores en las mismas.

Sin embargo, desde ERC volvieron el lunes a insistir en la cuestión de la autodeterminación. "Con suficiente apoyo de la gente debemos ser capaces de hacer esto. Y si fuera necesario que algunos tengamos que volver a la cárcel, volveremos", explicó el lunes Junqueras. Según indicó, su formación afronta las elecciones catalanas "con toda la ambición del mundo" y espera recibir los apoyos suficientes para gobernar sin tener que "pactar con irresponsables ni con egoístas", haciendo referencia a la negativa de los comuns a los Presupuestos y al incumplimiento de los socialistas en sus "obligaciones desde el Gobierno".