Educación recuperará las líneas en castellano y valenciano para el curso 2025/2026

Los padres podrán elegir la lengua cooficial vehicular en la que quieren que sean educados sus hijos a partir del curso 2025/2026, una vez haya entrado en vigor la nueva ley de "libertad educativa" que sustituirá a la actual de Plurilingüismo aprobada por el Consell del Botànic y que establecía un modelo de porcentajes. Con la nueva norma que han presentado este jueves por la tarde el PP y Vox en Les Corts junto a otras cuatro proposiciones (sobre À Punt, "concordia" por Memoria Democrática, transparencia y Agencia Antifraude), el Gobierno de Carlos Mazón apostará por un sistema similar al de doble línea en castellano y valenciano que estuvo vigente durante años en la Comunitat Valenciana.

Respecto a la elección de lengua, entre Infantil y Bachillerato, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez, mientras que a los que ya estén escolarizados se distribuirá una encuesta telemática para optar entre valenciano o castellano. Posteriormente se determinará cuántos grupos se ofertan en cada lengua base y se actualizarán anualmente al inicio de la escolarización en Infantil y en los primeros cursos de ESO y Bachillerato. La proposición establece que cuando no haya oferta suficiente de plazas en valenciano, la Conselleria de Educación satisfará la demanda.

Por etapas, en Infantil se introducirá enseñanza de valenciano durante un 10% del tiempo lectivo, al igual que el inglés, mientras "el resto del tiempo lectivo se vehiculará en castellano". En Primaria, la lectura y escritura se realizarán en castellano como lengua base. Desde el tercer curso y durante toda Secundaria se garantizará la presencia de las dos lenguas cooficiales como vehiculares, a lo que "deberán ajustarse los centros en la mayor medida posible" con una diferencia que no sobrepase el 20% del tiempo lectivo. Además, el Consell volverá a aplicar la exención de valenciano en las zonas castellanohablantes (deberán aprenderlo, pero no tendrán que examinarse). Los alumnos tendrán derecho a ser evaluados en valenciano o castellano en las asignaturas no lingüísticas.

Paralelamente, la ley incluye la "certificación automática" de títulos de valenciano. Funcionará así: reconocimiento del nivel A2 para los alumnos que superen Valenciano en los seis cursos de Primaria, B1 para los que lo hagan en los cuatro cursos de la ESO y B2 en los dos cursos de Bachillerato. También se reconocerá el B1 para los que pasen la asignatura en primero de Bachillerato y al menos tres cursos de Secundaria. Los alumnos de Bachillerato que superen Valenciano en los dos cursos, con una media igual o superior a un 7 sobre 10, tendrán derecho al reconocimiento del C1.

Además, el conocimiento del valenciano será un mérito y no un requisito para el profesorado. En Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Adultos los docentes tendrán que acreditar un C1 para poder vehicular en esta lengua, mientras que no deberán de hacerlo para el resto de enseñanzas y cuerpos docentes.

La nueva ley de radiotelevisión creará una única Corporació Audiovisual frente a los dos entes actuales con un nuevo consejo de administración, subrogará a los trabajadores y no fijará cuotas de lenguas. Además, se suspenderán los procesos selectivos hasta su entrada en vigor. La de concordia abarcará desde 1931 hasta la actualidad; la de Transparencia ofrecerá "mayor fiscalización" y la de Antifraude recogerá la confidencialidad de los datos y la elección de su director en segunda vuelta por mayoría absoluta de Les Corts.

Los representantes de PP y Vox han destacado que las cinco proposiciones de ley presentadas en el Parlamento valenciano buscan cumplir con sus compromisos electorales. El número dos del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que "la imposición del valenciano ha hecho mucho daño a la lengua. La libertad de elegir un centro no es un eslogan, es un derecho. Con esta norma eliminamos la imposición del valenciano que tanto daño ha hecho por la promoción del mismo". En su opinión, era necesaria una nueva ley "que no discrimine a nadie, a ningún territorio, a ninguna de las dos lenguas ni a ninguna persona, hable lo que hable. A partir de ahora serán las familias quienes elijan cómo quieren que se les enseñe a sus hijos", ha añadido.

"Hoy es un día de felicitaciones porque igual que tenemos un solo gobierno consolidado y formado por dos partidos, también tenemos dos grupos parlamentarios que apoyan a este gobierno y que nos ponemos de acuerdo en aspectos importantes", ha dicho el síndic de Vox, José María Llanos, durante la rueda de prensa.

"Involución democrática"

El PSPV ha denunciado la "involución democrática" que constituyen, a su juicio, la "contrarreforma" de las cinco proposiciones de ley, y Compromís ha lamentado que "han empezado a dinamitar avances que habíamos conseguido" y ha calificado el de hoy como "un día muy negro para la democracia valenciana".