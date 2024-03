Gloria Ramos, actriz de 'Campeonex': "Con una discapacidad podemos hacer lo que nos gusta con ayuda y esfuerzo"

Gloria Ramos (Madrid, 1993) es lo que se ha propuesto: actriz de cine, series y teatro. Dependienta, estudiante y lo que se ponga por delante. En 2018 fue nominada al Premio Goya a Mejor actriz revelación por su papel de Collantes en ‘Campeones’ de Javier Fesser, lo que le convirtió en la primera actriz con discapacidad intelectual en optar a un Goya.

A sus 30 años, esta joven madrileña ha cumplido sueños y ha trabajado con sus referentes. En una entrevista por el Día Mundial del Síndrome de Down, Ramos reconoce ser “muy alegre y feliz. Me gusta estar con la gente que quiero y que me traten con cariño”.

Gloria Ramos tiene Síndrome de Down y eso no le ha impedido ser quien ella ha querido ser. “A los jóvenes con discapacidad que se quieran dedicar a ser actores, les diría que con ayuda lo pueden ser”. Ella dice que “por tener Síndrome de Down necesitamos más apoyos y ayuda”, pero eso no le ha impedido llegar a donde ha querido, “nunca me han dicho que no a un proyecto por tener discapacidad”. Porque para ella tener una discapacidad no es una excusa para hacer lo que uno ama, “con una discapacidad podemos hacer lo que nos gusta con ayuda y esfuerzo”.

La bandera de su vida es la alegría. Desde niña se interesó por la actuación, por lo que sus padres la apuntaron a clases de teatro en Down Madrid. Gloria Ramos afirmó que la primera oportunidad se la dio el director de cine Javier Fesser y el productor español Luis Manso, “ellos me eligieron y me hice actriz”.

Gloria ha trabajado en series, publicidad, cine y ahora actúa en el teatro, “estoy haciendo una gira con ‘Campeones de la comedia’, aunque también le encantaría “seguir actuando en series”. En 'La que se avecina' interpretó a Inés, la jefa de Amador; y en ‘Merlí’ hizo el personaje de Laura, donde como hija de una madre alcohólica tenía que cuidar de ella.

Poco le queda por hacer, pero esta joven madrileña apunta que no pierde las ganas de seguir aprendiendo. Reconoce que “el mayor aprendizaje de mi vida es aprenderme el guion de teatro” y su mayor éxito es “que me conozca la gente y me pidan autógrafos”.

“Un personaje que me ha gustado mucho interpretar es el de Collantes”. Por este papel en la película ‘Campeones’. Ramos recalca que se ha cumplido su "sueño de hacer películas y ser actriz" pero le gustaría "hacer un musical”. Y es que la madrileña no tiene techo. Como no lo tienen las mujeres de las que se rodea, que le apoyan al cien por cien, “las mujeres tenemos mucha fuerza y somos unas campeonas”, termina diciendo.

Cuando Gloria veía a Antonio Resines en la serie de televisión ‘Los Serrano’ le encantaba. “Me reía muchísimo con él y ahora que le conozco, le quiero mucho”. También admira a los actores Javier Gutiérrez y Carlos Hipólito, con los que trabajó en 2020.

Si ella pudiera tener un superpoder le “gustaría tener los poderes de Harry Potter”. Le encanta la canción de, ‘Volar y vivir’ de Cheti y Chukky, y su banda sonora favorita es la de ‘Los Descendientes’. Ramos detalla que “soy muy feliz, me gusta reír y la juerga”. Sigue también trabajando en Adidas, donde disfruta “currando con sus compañeros”.