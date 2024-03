Las comunidades del PP reiteran que no aplicarán el índice de precios del alquiler

El rechazo del PP al índice de precios de referencia del alquiler es frontal. Las comunidades gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo se oponen a aplicar el nuevo instrumento puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para controlar los precios en las zonas donde más complicado es el acceso a una vivienda, tal y como ha recordado este jueves la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, que ha adelantado que los consejeros autonómicos de su partido reiterarán su postura en la reunión convocada esta tarde con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Los populares consideran que el índice de precios de referencia elaborado por el Ministerio de Vivienda se ha puesto en marcha "sin diálogo ni consenso" con las comunidades autónomas y quieren poner sobre la mesa su descontento en la que será la segunda Conferencia Sectorial de la legislatura. En este marco, la titular de Vivienda se reunirá de forma telemática con los consejeros del ramo para debatir sobre las iniciativas adoptadas en esta área.

El índice de precios de referencia, previsto en la ley de vivienda, entró en vigor el sábado pasado tras su publicación en el BOE, pero por el momento solo Cataluña lo aplica, al ser la única comunidad que ha declarado parte de su territorio como zona tensionada. La nueva herramienta fija un rango máximo y mínimo de precios -según la zona y las características de cada vivienda- con el que se pretende limitar los nuevos contratos de alquiler cuando la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o se alquile por primera vez en cinco años, siempre y cuando se ubique en una zona tensionada. Para recibir esta consideración, son los Gobierno autonómicos quienes tienen que solicitarlo, algo que las comunidades gobernadas por el PP ya han advertido que no harán.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y máxima responsable de Vivienda del PP recalca que topar los precios de los alquileres e intervenir en el mercado no es, a su juicio, una solución eficaz para facilitar el acceso a la vivienda y ya ha fracasado en ciudades como Berlín, Escocia o San Francisco. "Lo que necesita este sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, y lo que hay que hacer es activar acciones para incrementar el parque de viviendas, como por ejemplo aumentar la disponibilidad de suelo", apunta.

"El índice que nos impone ahora de forma unilateral este Gobierno profundiza aún más en los errores de la ley. Ponerlo en práctica significaría un gran descalabro del sector inmobiliario y no lo permitiremos", afirma Martín, que considera que la ley de vivienda ha demostrado "nefastos resultados" y ha empujado al alza los precios en el mercado inmobiliario. El rechazo de los populares a la norma aprobada la pasada legislatura no es nuevo. Los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares han presentado recursos de inconstitucionalidad, al igual que ha hecho también País Vasco, el Parlament de Cataluña y el propio grupo parlamentario PP en el Congreso.

Además, los populares recuerdan que la vivienda es una materia en la que las competencias recaen sobre las comunidades autónomas y avisan de que denunciarán "cualquier usurpación" por parte del Gobierno de Sánchez. Desde el Ministerio de Vivienda reconocen el papel esencial de los Gobiernos autonómicos en esta área y los invitan a actuar de manera conjunta para atajar el problema de la vivienda. En ese sentido, en una comparecencia ante el Senado, Rodríguez llamó el lunes a las autonomías a hacer un ejercicio de "responsabilidad" y se mostró "convencida" de que otras regiones seguirán los pasos de Cataluña.

"Creo que a lo largo de esta legislatura vamos a ver cómo algunos presidentes de comunidades que han dicho que no van a aplicar este índice, si ven que funciona, no tendrán más remedio que aplicarlo, porque tienen ayuntamientos gobernados por su mismo partido político que se lo están pidiendo", valoró la ministra. "Van a tener que asumir que algo hay que hacer para controlar el mercado del alquiler en su territorio. Uno no puede inhibirse de una situación tan extrema", añadió.