El Gobierno firmará este martes acuerdos con diez comunidades autónomas para construir 3.233 viviendas de alquiler social

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha adelantado que su departamento firmará este martes varios convenios con diez comunidades autónomas para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social a partir de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así lo ha avanzado durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Senado, donde ha comparecido para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su ministerio para esta legislatura.

Rodríguez ha recalcado que, con estas nuevas firmas, asciende ya a cerca de 25.000 el número total de viviendas para alquiler social y asequible cuya construcción va a propiciar el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este volumen supera "ampliamente" la meta de 20.000 viviendas comprometida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta 2026. "Seguimos cumpliendo hitos", ha celebrado la ministra, que a finales de febrero ya informó en una sesión de control en el Senado de que ese umbral se había sobrepasado, al haberse firmado la construcción de 22.242 viviendas, a las que ahora se suman 3.233 más.

La titular de Vivienda ha matizado que estos inmuebles se encuentran en distintas fases, algunos de ellos ya están listos para su entrega y otros están en construcción, mientras que otras edificaciones todavía no han comenzado. Estas actuaciones, que suponen una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, se engloban dentro del compromiso de habilitar 184.000 viviendas a precios asequibles que el Gobierno se ha marcado como objetivo para esta legislatura. "Necesitamos suelo finalista listo para construir, porque una promoción de viviendas no se hace de hoy para mañana. La legislatura ya ha agotado seis meses y estamos en el límite de poder entregar llaves al final de la legislatura si no empezamos esas promociones", ha reconocido la responsable pública.

También en el marco de los fondos europeos, Rodríguez ha adelantado que el Consejo de Ministros ratificará este martes el reparto de 430 millones de euros entre las comunidades autónomas para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible. Estos recursos son fruto del acuerdo alcanzado entre la ministra de Vivienda y sus homólogos autonómicos en la Conferencia Sectorial celebrada en enero. Con este reparto, el volumen de recursos puestos a disposición de las comunidades para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible asciende a cerca de 4.000 millones de euros, según los cálculos del ministerio.

"Somos un Estado muy financiador", ha subrayado Rodríguez durante su comparecencia, en la que ha instado a las comunidades a seguir la senda del Gobierno y multiplicar los recursos destinados a políticas de vivienda. "Tienen una competencia en el ámbito de la fiscalidad que se puede utilizar para beneficiar a aquellos que más tienen o se puede utilizar para hacer políticas públicas de vivienda si recaudamos bien", ha señalado.

La ministra también ha pedido a los Gobiernos autonómicos su colaboración para desplegar la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura. Una de las medidas estrella de la norma era la creación de un índice de precios de referencia del alquiler que entró en vigor el sábado tras su publicación el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De momento este instrumento, que permite controlar los precios en aquellas zonas donde más complicado es el acceso a una vivienda, se aplica solamente en Cataluña, que es la única comunidad que ha solicitado la declaración de zona tensionada en 140 municipios

Rodríguez ha llamado al resto de autonomías a hacer un ejercicio de "responsabilidad" para atajar el problema de la vivienda y se ha mostrado "convencida" de que otras regiones seguirán los pasos de Cataluña. "Creo que a lo largo esta legislatura vamos a ver cómo algunos presidentes de comunidades que han dicho que no van a aplicar este índice, si ven que funciona, no tendrán más remedio que aplicarlo, porque tienen ayuntamientos gobernados por su mismo partido político que se lo están pidiendo". "Van a tener que asumir que algo hay que hacer para controlar el mercado del alquiler en su territorio. Uno no puede inhibirse de una situación tan extrema", ha añadiendo, recordando las competencias autonómicas en materias de vivienda.

La titular de Vivienda ha insistido en que el objetivo del Gobierno es que "nadie tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a la vivienda" y para ello ha llamado conformar una "alianza de país". "Debemos ser capaces de alcanzar espacios de acuerdo porque es la única manera de atender las demandas de la ciudadanía. Siempre reivindico el ejercicio de la política como herramienta para mejorar la vida de la gente", ha instado. "Tenemos recursos, tenemos voluntad de colaborar, tenemos dirección política y tenemos un objetivo que es irrenunciable", ha concluido.