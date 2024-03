El PSOE defiende a Begoña Gómez ante los señalamientos de PP y Vox: "Tiene derecho a hacer su vida"

El diputado del PSOE y portavoz de la Comisión de Transportes en el Congreso, César Ramos, ha salido en defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante los señalamientos de la oposición por sus relaciones con la aerolínea Air Europa y considera que "tiene derecho a hacer su vida".

"Tiene derecho a hacer su vida igual que cualquier otro" sin que se la esté nombrando "en esta Cámara o en los medios", ha indicado desde la tribuna del hemiciclo durante una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación al caso Koldo y sus vínculos con este departamento.

El diputado socialista ha hecho estas declaraciones horas después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiese a Pedro Sánchez de que impulsarán una comisión de investigación parlamentaria específica sobre las relaciones de la mujer del presidente del Gobierno con la aorolínea Air Europa si el jefe del Ejecutivo no explica en qué consistieron. Además, Feijóo dijo que no descartan una investigación judicial sobre este asunto "si es necesario".

Ramos ha reprochado que se saque el nombre de la mujer del presidente en sede parlamentaria y que en el PP "se echen las manos a la cabeza" cuando el PSOE menciona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el caso que afecta a su pareja por un presunto delito de fraude fiscal. "No sean tan hipócritas", ha lanzado.

El PP ya presentó una denuncia contra Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses, por no inhibirse en la decisión del Consejo de Ministros que concedió un rescate público millonario a Air Europa durante la pandemia. Sin embargo, este organismo, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, archivó la denuncia aduciendo que la esposa de Sánchez no desempeñaba funciones de dirección, asesoramiento o administración en la citada empresa. Los populares, no obstante, insisten en que hubo conflicto de intereses real y piden que el Gobierno aclare si Gómez fue mediadora o comisionista".