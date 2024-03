La declaración de amor "más especial" de Sandra Barneda: "Llegaste a mi vida en uno de los momentos más complicados"

Sandra Barneda está locamente enamorada, y así lo ha querido compartir con todos sus seguidores. La presentadora de La isla de las tentaciones no suele dar datos sobre su vida privada. Aun así, no ha podido evitar hacer una declaración como nunca antes, demostrando lo feliz que se encuentra con su novia.

La que se posicionara como finalista en el Premio Planeta 2020 ha confesado que "quería hacer esta declaración de amor…" por lo que se ha abierto a través de su perfil de TikTok. Tras posar por primera vez en público con su novia, la bailarina Pascalle Paerel, ahora ha compartido un emotivo vídeo.

"Yo creo que sin ti no sería nada", ha comenzado a narrar la también presentadora de Supervivientes. Como así ha destacado, llegó en uno de sus momentos "más complicados" y, desde que se conocieran, todo ha sido como un sueño para ella.

"Me has llenado de amor, no te ha importado la hora. Me has aguantado lloreras, risas, compañías que a lo mejor no te hacían mucha gracia... y siempre con una buena cara", ha confesado muy emocionada dejando claro que está completamente enamorada. aunque, lo más llamativo no eran las palabras de la televisiva, sino a quién iban dedicadas.

En el vídeo la conductora de Así es la vida tenía la mirada gacha, y no porque estuviera mirando al suelo, sino porque estaba centrada en el protagonista del video. Lejos de ser su pareja, no era otro que Leo, el perro que adopto con su anterior pareja, Nagore Robles. Ella fue la encargada de quedarse con él tras su ruptura.

"Y por eso quiero darte las gracias, mi amor. Porque has sido y eres mi gran compañero", le contaba Sandra a su mascota tras aparecer finalmente en pantalla. Así, tras ofrecerle su "declaración de amor más especial" ha animado a otras personas a "dedicarle estas palabras a una persona especial o a vuestras mascotas".