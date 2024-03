Juan Peña, doble aniversario, rodeado de grandes amigos: "He cumplido todos los sueños que necesitaba para ser feliz"

El cantante, nacido en Jerez, convocó en Jimmy´s, el local de moda de Tito Pajares (marido de Sofía Mazagatos), para festejar con muchos amigos "la suerte de mi vida es estar aquí con mi mujer Sonia y con todos vosotros", dijo emocionado. Esta discoteca era la antigua Gabanna, donde él debutó hace 23 años y donde ahora celebra su 44 cumpleaños.

A la fiesta asistieron Paz Padilla, Mónica y Pedro Fernández Valderrama, Pepe Hidalgo, Arancha de Benito, Terelu Campos, Fiona Ferrer, Cristina Yanes, Sandra García-Sanjuán, Mónica Hoyos, Israel Bayón y Pepe Barroso, entre otros, que fue precisamente quien le dio esa primera oportunidad al contratar a Juan Peña recién llegado de Jerez.

Ahora es un artista reconocido al que contratan en Miami, Dubái y República Dominicana. Asegura que no ha cambiado, que es una persona humilde, muy familiar y que da gracias a Dios por lo que tiene.

Esa noche quiso ofrecer su regalo a los presentes y estrenó Mis amigos, su último tema, cuya letra resume lo que es la familia elegida, como explicó antes del comienzo de la canción. También interpretó El timón de mi alma.

En una entrevista a Vanitatis, Juan Peña, se muestra exultante: "Estoy en un momento de mi vida que no puedo pedir más. Tengo a Sonia (con quien lleva 11 años), que es mi fuerza; a mi hijo Tristán (de 8 años), que no se puede ser más bueno y cariñoso. A mis padres y mis hermanos con buena salud. A mis amigos, que parte de ellos hoy están aquí".

Juan se muestra muy agradecido con todo lo que le ha pasado. "He cumplido todos los sueños que necesitaba para ser feliz. No soy ambicioso, y por eso lo que quiero dar es gracias a Dios y a la vida por todo lo que me está dando".