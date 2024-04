¿Se puede tener un mono de mascota? Esto es lo que dice la nueva Ley de Bienestar Animal

En el mundo de los animales de compañía muchas personas optan por la tenencia de especies exóticas frente a los clásicos perros y gatos. Desde cobayas y hámsteres, hasta pequeñas psitácidas y serpientes, en los hogares españoles conviven con nosotros una gran variedad de mascotas.

Sin embargo, a veces, en la búsqueda de compañía animal, algunas familias optan por explorar la convivencia con especies todavía más fuera de lo común. Esto ocurre porque en un mundo globalizado donde podemos ver en la palma de nuestra mano los animales con los que conviven en otros países, a veces nos entra la curiosidad.

Los monos 'titi', especie de contrabando

Un ejemplo de esto son los monos tití que, a pesar de estar restringidos en muchos países, su tenencia se permite en algunos países y, de hecho, por desgracia son una especie popular entre las bandas de contrabando de animales exóticos.

Debido a su pequeño tamaño (es el mono más pequeño del mundo, mide apenas 15 centímetros sin contar con la cola), muchas personas los encuentran adorables y, por tanto, puede parecer que es un compañero de casa perfecto, pero nada más lejos de la realidad: estos pequeños primates tienen un carácter muy agresivo y son extremadamente territoriales.

No obstante, no solo es una cuestión de no poder satisfacer las necesidades de estos animales en el hogar, si no que en nuestro país la tenencia de primates está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el pasado 28 de septiembre de 2023.

Según el centro de rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos de España, "la tenencia de primates como animales de compañía siempre ha sido muy criticada debido a la imposibilidad de satisfacer en un entorno doméstico las necesidades tan complejas de estos animales".

"Con la aprobación de la nueva ley, la legislación española deja claro que los primates no son animales de compañía", defienden. "Así, hasta la aprobación del Listado Positivo correspondiente, queda prohibida la tenencia de primates como animales de compañía debido a criterios de peligrosidad y a la necesidad de aplicar un principio de precaución en materia de conservación de la fauna silvestre amenazada".

En este sentido, es importante recordar que el Gobierno dispone de 24 meses para el desarrollo reglamentario de la Ley y, a partir de ahí, de otros 12 meses para la elaboración del listado de mamíferos (30 para todos los demás) en base a criterios de bienestar animal, seguridad para las personas, salud pública y medioambientales.

Por estos motivos, no se prevé que ninguna especie de primate entre en el listado positivo y, por lo tanto, se mantendría la prohibición de su tenencia en los hogares españoles.