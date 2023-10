¿Qué es el listado positivo de animales de compañía de la Ley de Bienestar Animal?

España ya tiene su primera Ley de Bienestar Animal a nivel estatal. Entraba en vigor el pasado 29 de septiembre y lo hacía junto a unas cuantas nuevas normas y responsabilidades que a partir de ahora tendrán que conocer tutores, tiendas de animales y profesionales del sector mascotas.

Entre los puntos más importantes de la nueva normativa es la creación de un listado positivo de animales de compañía, que pretende sustituir a la extensa lista de especies prohibidas que, según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "es inabarcable".

Origen del listado positivo de animales

El listado positivo no es una invención del gobierno de España, si no que se trata de una idea que procede de otros países europeos que ya cuentan con uno, como Bélgica, Holanda o Luxemburgo, y su finalidad es la de "regular la importación y exportación de animales de compañía", así como contar con una lista de mascotas cuya tenencia, venta y comercialización esté permitida, pero "priorizando criterios de seguridad para las personas, salud pública y medioambientales".

No obstante, a pesar de que la normativa estatal ya ha entrado en vigor, muchos de sus puntos no se han podido aplicar al estar faltos de un reglamento (que no se ha podido aprobar aún debido a que el Gobierno se encuentra en funciones).

Entonces, ¿cuándo entra en vigor el listado positivo de animales de compañía? Como para que se apruebe el reglamento es necesario que haya un Gobierno estable, lo primero que debe ocurrir es que salga adelante una investidura.

Tras el fracaso de Feijóo, ahora le toca a Sánchez intentar reunir los apoyos necesarios y, de no lograrlo, se tendrían que celebrar unas segundas elecciones en nuestro país, lo que retrasaría la aprobación del reglamento hasta el año 2024.

También en el caso de que el presidente en funciones vuelva a ser investido, la aprobación del reglamento podría tardar otro par de meses, ya que el texto primero debe hacerse público y después pasar por el Consejo de Ministros.

Además, debemos tener también en cuenta que el listado positivo podría llegar a tardar hasta cuatro años en estar completo (según el plazo límite estipulado en la propia normativa estatal), ya que irá introduciendo especies según estas vayan siendo valoradas por el comité científico-técnico que tiene también que formarse antes.

Por lo tanto, todavía es pronto para preocuparse por el listado positivo y de las especies que éste contendrá. En cualquier caso, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han asegurado en varias ocasiones que la gran mayoría de especies que tenemos en los hogares a día de hoy, tales como periquitos, cobayas, hámsteres o conejos (entre otros), van a seguir siendo consideradas animales de compañía.

Por último, si tenemos alguna especie que en los próximos cuatro años su tenencia sea prohibida, esto tampoco significa que nos la vayan a requisar, sino que tendremos que identificarlos y registrarlos a nuestro nombre (si no lo hemos hecho todavía) y no podremos criar con ellos.