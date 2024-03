El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que será "implacable" contra la corrupción en su departamento, centro del caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia y ha anticipado más ceses entre sus altos cargo si resultan implicados en la investigación judicial en curso en la Audiencia Nacional. Así lo ha dicho en una comparecencia a petición del PP sobre esa red que los populares y también Vox han intentado extender a todo el Gobierno y hasta a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por sus vínculos profesionales con Air Europa, una de las empresas rescatadas por el Ejecutivo durante la pandemia y para la que trabajaba uno de los intermediarios de la trama de las mascarillas. En respuesta, la izquierda, empezando por Puente, han insistido en la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"A los tribunales les corresponde depurar las responsabilidades penales y a esta Cámara, las políticas que correspondan", ha dicho Puente un día antes de que previsiblemente prospere en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las compras de mascarillas durante la crisis por la covid-19. "Pero quiero dejarles claro que seré implacable con la corrupción, implementaré cuantas medidas sean precisas para impedir en el futuro que pueda producirse una situación de esta naturaleza".

"Respecto a mi personal, tomaré las decisiones que sean coherentes con la evolución de la investigación que se está realizando", ha dicho Puente en una comparecencia en la que ha avalado la compra por el procedimiento de urgencia y de forma centralizada, a través de Puertos del Estado y de Adif, mascarillas para proteger a los trabajadores adscritos a Transportes, también de Correos, "a un precio razonable en aquellos momentos, aunque desorbitados en una situación de normalidad".

Puente ha dicho no tener "ningún dato relevante que ofrecerles en este momento", más allá de que la auditoría que ordenó sobre los dos contratos sospechosos sigue su curso y que ha recabado "mucha información" de la que hará "recomendaciones" y que ha remitido al juez los correos electrónicos que se le han requerido. También ha sacado pecho de la actuación del PSOE, que "exigió el acta a un diputado muy querido", en alusión a Ábalos, con quien ha asegurado que también habría cenado en la marisquería que aparece en la trama antes de conocerla. "Yo podría haber estado cenando en La Chalana perfectamente si el señor Ábalos me llama, yo ceno", ha dicho Puente que, aunque no ha descartado más ceses, ha dejado claro que no será porque los pida el PP. "No voy a cesar a alguien porque ustedes lo pidan, sino porque esté convencido".

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha dicho que esperaba más de la comparecencia porque el ministro no se ha detenido ni siquiera a explicar el primer cese de una persona "por pérdida de confianza" del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Solo ha citado expresamente al "señor Koldo García", de cuyo nombramiento ha dicho no poder responder ni exigirle ninguna responsabilidad "porque ya no presta servicio en mi departamento". "Confío que la justicia determinará si se cobraron comisiones ilegales durante la pandemia y que lo culpables paguen por los delitos que haya cometido".

Todo el Gobierno y la mujer de Sánchez para el PP

A partir de ahí, el PP ha sido el primer grupo en tomar la palabra en un debate que enseguida ha tomado otros derroteros, aunque siempre de la presunta corrupción. Su diputada Ester Muñoz ha partido de las presuntas comisiones ilegales de la trama Koldo para extender las responsabilidades a todo el Gobierno, al presidente, a otras comunidades socialistas y hasta a la mujer de Sánchez.

Con el "mercado de mascarillas de fondo, el Koldomercado" y tras mentar también la ley de amnistía, Muñoz ha afirmado que "llevamos desde el 21 de febrero conociendo escándalos de corrupción que afectan a todo el Gobierno, a gobiernos autonómicos y al propio presidente", ha dicho antes de lanzarse a enumerar distintos 'personajes' de esa trama. "Koldo, el conseguidor, al servicio de sus jefes [José Luis] Ábalos -al que ha denominado "el proscrito"- y [Santos] Cerdán", secretario de Organización del PSOE. "[Salvador] Illa, El Facilitador; [María Jesús] Montero, La Encubridora, la que lo sabía y lo tapaba todo. La mujer del presiente del Gobierno, que se reunía con los socios de la trama, ¿era la conseguidora y la mediadora?", se ha preguntado la diputada popular.

"Tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, sino de las mordidas", ha añadido Muñoz, que ha criticado la comisión de investigación que creará el Congreso "para que parezca que hay que investigar a todas las administraciones, cuando la única que está siendo investigado es su Gobierno y los gobiernos autonómicos del PSOE".

Vox se ha sumado a extender la mancha de la presunta corrupción por todo el Gobierno, incidiendo especialmente en Begoña Gómez, "Por qué las empresas se acercan a la esposa del presidente", ha preguntado por este grupo Cariña Mejías. Desde el PSOE, Gómez ha tenido este miércoles en el Congreso la defensa más explícita de las que se han hecho hasta ahora sobre una relación laboral sobre la que Sánchez insiste en no referirse. "La señora Begoña Gómez tiene derecho a hacer su vida sin que permanentemente se le esté citando en esta Cámara por ser la mujer del presidente de Gobierno y cada vez que se habla de Ayuso, que sí tiene responsabilidades políticas, se llevan las manos a la cabeza. No sean hipócritas", ha apuntado el socialista César Ramos.

La pareja de Ayuso en el Congreso

La presidenta madrileña, su pareja y los delitos fiscales por los que se le investiga han sido también muy mentados este miércoles en el Congreso, por parte del PSOE, Sumar y Podemos pero también de otros como PNV, Junts o ERC para denunciar el "y tú más" que ha vuelto a dominar el debate. "Después de las residencias y de la corrupción, es la derecha la que ha convertido el gobierno de la Comunidad de Madrid en un estercolero moral y político", ha dicho el diputado de Sumar Félix Alonso. Podemos ha rechazado "andarnos con eufemismos porque el caso Koldo es un caso gravísimo de corrupción" pero también se ha mentado "el ático, el Masseratti y las mordidas del novio de la muerte".

En su intervención y anticipándose a comentarios similares del PNV o de Junts entre otros, el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, pidió "evitar el tú más", pero de nuevo no ha sido posible en un "combate de boxeo", como lo ha calificado Junts, "Koldo-Ábajos versus novio Ayuso", ha dicho este mismo diputado. "En este debate del todo vale se mezcla la categoría con la anécdota, los hechos probados con las insidias", ha dicho Álvaro que se ha preguntado si "realmente estamos preparados por si Putin llega a las puertas del Estado".