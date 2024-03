Competir con 'El hormiguero'

Haciendo lo que hacen son los mejores. La audiencia da muestra de ello cada noche. Por eso mismo, hasta ahora tratar de desbancarles ha sido un suicidio televisivo para la cadena que lo ha intentado. Pero también el hecho de ser líderes de la franja más reputada de la televisión en España hace que la crítica sea muy poderosa. En El hormiguero se han equivocado multitud de veces, y lo seguirán haciendo como todo ser humano. Pablo Motos, el primero, porque es la persona responsable del programa y, a su vez, la más expuesta. De hecho, que la sociedad les oriente con sus críticas cuando lo merecen es algo bueno para ellos para así no cometer de nuevo ese error. Que te vea tanta gente también debe servir como ejemplo. Ahora bien, no estoy de acuerdo con que se mire su pasado con ojos del presente. En las últimas dos décadas, que es prácticamente el tiempo que llevan en emisión, por fortuna todos hemos cambiado. Quien diga que no, vive en una realidad paralela. Ha cambiado Pablo desde su etapa en M80 Radio con No somos nadie, también lo han hecho las hormigas, así como multitud de colaboradores que allí se dan cita cada semana. Incluso el polémico Juan del Val.

La televisión, así como las tertulias, los chistes, las entrevistas o las secciones, al final, reflejan también lo que es la sociedad y sus avances o retrocesos. Con el Congreso de los Diputados pasa lo mismo. Hemos avanzado en materias de género, de racismo, de homofobia, religiosas, y debemos sentirnos orgullosos de ello. Posiblemente todos hayamos cometido en estos 20 años algún error relacionado con esas temáticas. Nos encantaban Los Serrano, y hoy en día siguen siendo de lo más demandado por nuevas generaciones en plataformas, con todos los comentarios que la trama dejaba y que no concuerdan con la época que vivimos. De hecho, sabemos que fue un error porque ahora lo vemos con una perspectiva diferente desde el respeto al prójimo de la que antes posiblemente no fuésemos tan conscientes.

Hay que recordar que hace solamente tres años un diputado se reía de otro en el Congreso por mencionar la salud mental como lugar en el que poner el foco en el futuro. Hoy en día, esta temática es de las cosas que más reclamo tiene en muchos medios. Es lógico que muchas cadenas de televisión sigan pensando cómo competir con El hormiguero, pero la tarea es muy dura porque es un producto asentado y muy bien hecho. La jugada de RTVE con La resistencia no tiene mala pinta, aunque posiblemente no se lleve a cabo, pero no sé si desde una cadena pública el contenido de Broncano y compañía puede acabar siendo realmente aceptado por la audiencia que ve la televisión a esas horas en directo.