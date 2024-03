Aplazan la decisión de fichar a David Broncano y 'La Resistencia' en RTVE: costaría más de 42 millones por tres temporadas

El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) ha decidido posponer a la semana que viene la decisión sobre el fichaje del cómico y presentador David Broncano con un nuevo programa para la franja del access prime time (en torno a las 21.30 o 22 h), según han confirmado fuentes de este órgano y adelantó 20minutos.es la semana pasada.

Los consejeros de RTVE optaron por aplazar la votación sobre la contratación de Broncano en un Consejo de Administración extraordinario, que tuvo lugar este lunes 11 de marzo y ante las dudas sobre la viabilidad de un contrato que supondría el pago de 42 millones de euros por tres temporadas más IVA (14 millones de euros por año), de septiembre de 2024 a julio de 2027.

La mayoría del Consejo de Administración rechazó el contrato propuesto por la Dirección de Contenidos liderada por José Pablo López y cuya finalidad principal sería la de competir contra El Hormiguero, en Antena 3.

De los nueve miembros del consejo, apenas 4 apoyarían la transacción, mientras que otros 5 estarían en contra, incluida la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que opta por un contrato de solo un año.

Según el contrato estudiado por el Consejo, al que ha tenido acceso Europa Press, se estipula también que si el programa no alcanzara la audiencia media de La 1 de TVE en su primera temporada en emisión, pasaría a la franja del late night (un horario de madrugada y con pocos espectadores) pero sin reducción del coste. Cada episodio tendría una duración aproximada de 70-80 minutos, y cada temporada tendría 160 capítulos, para su emisión de lunes a jueves.

En este escenario, fuentes cercanas a la Corporación explican que la decisión final se adoptaría en una nueva reunión del Consejo convocada por la Presidencia interina, toda vez que la Mesa y portavoces de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades fijen este viernes fecha para la próxima sesión.

El "espíritu" dentro del Consejo de Administración es el de probar nuevos formatos y espacios, aunque algunos miembros del órgano dudan del éxito que pueda tener un programa como La Resistencia (Movistar Plus+) dentro de una televisión pública generalista. Así, el encargo a la Dirección de Contenidos de RTVE ha sido el de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero por menos de tres años.

Desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid y producido por El Terrat, La Resistencia ofrece un show "callejero, canalla y transgresor", con público en directo, colaboradores "sin prejuicios y entrevistas muy originales y sorprendentes", según cuenta la productora. Broncano co-dirige y presenta este late night.

El compromiso de El Terrat y La Resistencia con Movistar Plus+ alcanza hasta julio de 2024. A partir de esa fecha, tanto la productora como Broncano quedan libres para contratar y emitir programas con terceros, pero la marca, el formato y las redes sociales de La Resistencia pertenecen a Movistar Plus+. No obstante, en el contrato tanto la productora como RTVE manifiestan su intención de hacer sus "mejores esfuerzos" para intentar obtener la licencia.