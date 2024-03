Los directores de Educación Especial unen su voz en el Día del Aprendizaje: "Pedimos respeto, sólo queremos seguir nuestra labor"

El Día Mundial del Aprendizaje, celebrado cada año el 23 de marzo, destaca la importancia de la educación como un derecho fundamental y un motor para el desarrollo personal y social. En este día, se reconoce el papel crucial que desempeñan las instituciones educativas en todos los niveles para promover el aprendizaje continuo y la igualdad de oportunidades para todos.

Entre estas instituciones se encuentra los colegios de Educación Especial, que persiguen el objetivo de proporcionar una educación de calidad y especializada a aquellos estudiantes con necesidades especiales. Estos centros no solo se centran en impartir conocimientos académicos, sino que también se esfuerzan por ofrecer un entorno seguro y de apoyo donde cada estudiante pueda desarrollar su máximo potencial. Desde adaptaciones curriculares hasta programas de intervención individualizados, los colegios de educación especial desempeñan un papel crucial en garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, tengan acceso a una educación inclusiva y significativa.

En el Día Mundial del Aprendizaje, hablamos con tres directores de Educación Especial para conocer qué situación atraviesa este modelo educativo.

Justo Alías: "Sólo pedimos que nos dejen continuar con nuestra labor"

Justo Alías Cita tiene veinticinco años de experiencia en Educación Especial y, actualmente, es el director del Colegio Virgen de Lourdes – Fundación Promiva de Majadahonda (Madrid). Un cargo que desempeña desde hace tres.

"Espero y deseo que la Administración dé más recursos tanto a la ordinaria como a la especial, que les permita convivir y continuar con su labor y que permanezca la riqueza que hasta hoy existe en España en la atención a alumnos con discapacidad intelectual". Así responde Justo Alías a la pregunta de qué pediría al Ejecutivo en lo que a Educación Especial se refiere.

Este director asegura que vive con incredulidad el eterno debate que siempre se genera alrededor de la Educación Especial. "He comprobado de primera mano la mejora que los alumnos que proceden de ordinaria consiguen con una atención especializada y, sobre todo, en un entorno apropiado y pensado en la intervención con ellos. He escuchado ya multitud de testimonios tanto de familias como de los propios alumnos en la misma dirección. Creo que en la Administración deberían recibir a todas y cada una de las familias y alumnos que pasaron de ordinaria a especial para que pudiesen pulsar por sí mismo el sentir de todos ellos", reivindica Justo Alías.

El Colegio Virgen de Lourdes es todo un ejemplo de equilibrio. Da énfasis tanto a lo curricular como al desarrollo de programas que fomentan la autonomía personal, habilidades sociales y gestión emocional de los estudiantes. Además, ofrece terapias rehabilitadoras como logopedia, fisioterapia y psicoterapia para abordar las necesidades específicas de los alumnos, todo ello mediante un abordaje integral llevado a cabo por un equipo multidisciplinar.

El alumno se relajó al encontrarse en un entorno donde no se siente en desventaja con el resto, no se siente diferente

Esta es la manera en la que entiende desde este centro de la Fundación Promiva los desafíos que enfrentan los estudiantes con necesidades especiales en el sistema educativo actual. "Si hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios, quizás el principal desafío, desde mi punto de vista, es el adaptarse a un entorno que, en líneas generales, plantea retos pensados para alumnos neurotípicos: el observar, sin que suponga un problema emocional, como tus compañeros van superando metas a las que ellos no se pueden ni acercar".

La comunicación con las familias es esencial para garantizar una intervención efectiva. Este es uno de los ingredientes que permite alcanzar la receta del crecimiento integral. "Es llamativo como las familias nos hacen ver la rápida mejora que aprecian en sus hijos cuando tan solo llevan unas semanas en el colegio y aún no ha dado tiempo a que la intervención de los profesionales dé su fruto. Esto es debido a que el alumno se relajó al encontrarse en un entorno donde no se siente en desventaja con el resto, no se siente diferente: usa los mismos libros, acude a rehabilitaciones como los demás, comparte intereses, la relación que se establece es de amistad y no siente que sus compañeros sean sus cuidadores", defiende Alías.

Mercedes Herrero: "Los centros de Educación Especial deberían ser un espejo para reconducir la educación ordinaria"

Mercedes Herrero Palomino es la directora Pedagógica de la Asociación Sí Puedo – Colegio de Educación Especial Los Álamos, donde el enfoque pedagógico principal es "global e inclusivo, considerando al individuo como parte de un conjunto de sistemas sociales".

"La falta de recursos y financiación en ordinaria limita la capacidad de proporcionar una atención integral y de calidad a las personas con discapacidad o trastornos del desarrollo. Esto se refleja en aulas con ratios elevados y la ausencia de perfiles profesionales especializados. Además, las barreras de acceso y equidad en la educación prolongan la exclusión social y limitan las oportunidades de desarrollo, como la falta de conexiones entre aulas TEA y aulas de referencia, evaluaciones no ajustadas a las necesidades individuales y adaptaciones insuficientes en el currículum", reivindica Mercedes Herrero.

Se pone muy poco en valor la experiencia y el saber hacer de los Centros de Educación Especial, que son la base de la inclusión

La falta de capacitación y formación especializada de los docentes también es un desafío, reconocen desde el equipo de Los Álamos. "Se requiere una coordinación efectiva entre diversos actores, incluyendo centros educativos, familias y servicios sanitarios y sociales, así como un cambio en la organización y pensamiento de las estructuras escolares, junto con una mayor inversión económica. Además, se necesita un acercamiento colaborativo y flexible por parte de los padres y madres hacia la escuela", explica Herrero.

La directora Pedagógica del Colegio Los Álamos también vive con preocupación la situación de la educación especial en el contexto actual. Por ello, aboga por un pacto por la educación que garantice la atención integral de las personas con necesidades especiales. "Vivo esta situación con tristeza, pienso que se pone muy poco en valor la experiencia y el saber hacer de los Centros de Educación Especial que son la base de la inclusión. No hay centros más inclusivos que los centros de educación especial, deberían ser espejo para reconducir la educación ordinaria y poder garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa", sentencia Herrero.

Irene López Franco: "Pediría respeto por nuestras familias, nuestros profesionales y por nuestros niños"

Irene López Franco es la directora del colegio de Educación Especial Estudio 3 AFANIAS, donde trabaja desde hace 20 años. En su recorrido profesional ha pasado por todos los puestos del colegio, por lo que posee una visión de la educación amplia y diversa.

"Los estudiantes con discapacidad se enfrentan a muchísimos desafíos pero fundamentalmente se resumen en la falta de adecuación de los programas curriculares, absolutamente desadaptados y a las amplias ratios en las aulas donde, además la mayoría del profesorado no está formado en esta materia", señala Irene López.

La directora de Estudio 3 AFANIAS reconoce que el mayor logro del centro radica en que los alumnos que pasan por él son personas capaces de tomar decisiones, de expresar su opinión, de aplicar sus conocimientos a diferentes circunstancias. Por eso, lamenta tener la "injusta" sensación de que la especial siempre está bajo lupa.

Estamos plenamente convencidos de que el modelo funciona, que somos una opción educativa sólida

"Esta situación siempre se vive con mucha incertidumbre y con una desagradable sensación de estar siempre en el punto de mira de la Administración y servir como “arma política” cuando de lo que se trata es de ofrecer una modalidad educativa más sin restringir las otras. Estamos plenamente convencidos de que el modelo funciona, que somos una opción educativa sólida y consistente y con un amplio recorrido que se avalan con resultados personales. Consideramos además que profesionales y familias debemos estar incluidos en el debate ya que, entre el blanco y el negro, hay una amplia gama de grises donde cabe todo el alumnado con discapacidad", reivindica López Franco.

Ante tanto ruido mediático, en Estudio 3 AFANIAS tienen claro como trasladar su mensaje a las familias que necesitan de sus servicios. "Basta con explicar cómo trabajamos para que los padres comprendan que realmente es lo que en ese momento están necesitando sus hijos. La mayoría de las familias no tienen reticencias sino todo lo contrario. Es algo que está más en el debate de las personas que precisamente no tienen una implicación directa con un familiar con discapacidad. Frases como 'ojalá me hubieran explicado que la educación especial era esto' nos indican que estamos exponiendo a las familias a una angustia innecesaria".

Ante este escenario, Irene López tiene claro qué desee incluiría en una suerte de Carta a los Reyes Magos. "Pediría respeto. Respeto a nuestras familias para poder elegir sin críticas el colegio que quieren para su hijo o hija; a nuestros grandísimos profesionales que día a día trabajan por mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos formándose constantemente, ideando, programando y sobre todo acompañando a las familias y a sus hijos. Pero, sobre todo, a nuestro alumnado porque son ellos quienes realmente tienen que elegir donde y con quién estar para poder desarrollarse como personas y, sobre todo, venir al colegio y ser felices", concluye Irene López.