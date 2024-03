El Govern, sobre la calidad del agua potable en situación de sequía: "No prevemos ni a corto ni a medio plazo un deterioro"

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha defendido este viernes la calidad del agua del grifo en Barcelona a pesar de la sequía: "No prevemos ni a corto ni a medio plazo un deterioro". Lo ha dicho al ser preguntado sobre la posibilidad de que el agua de boca no sea potable en Barcelona en verano si no llueve, tal como informa este 'El Periódico'.

El conseller ha asegurado que la infraestructura está "especialmente adecuada a las circunstancias" de la sequía, durante su intervención desde el B-Travel, que se celebra desde este viernes y hasta el domingo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Ha explicado que "se ha incrementado esta atención al agua" por parte de la Conselleria de Salud y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), y que también lo están haciendo los requisitos técnicos, a pesar de valorar com muy elevados los estándares.

Línea de ayudas para alojamientos turísticos

El conseller ha anunciado dos líneas de ayudas de 12,7 millones de euros para financiar proyectos de ahorro y reutilización del agua en alojamientos turísticos.

La subvención saldrá de la recaudación de la tasa turística y, según ha precisado, tendrá un importe máximo de 300.000 euros por proyecto y se podrán adherir compañías que hayan hecho obras desde el 1 de enero de 2023. Ha recordado que la medida está alineada con el Compromiso Nacional por un Turismo Responsable y va más allá de una actuación por la situación actual, pues "tiene una voluntad estructural".

Copa América de Vela

Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha asegurado que todos los equipos participantes en la 37 Copa América de Vela, que se celebrará el próximo verano en Barcelona, harán un uso sostenible del agua.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa tras visitar el Puerto de Barcelona y las instalaciones del equipo Alinghi Red Bull Racing, junto al presidente de la infraestructura, Lluís Salvadó.

Vilagrà ha explicado que los equipos han asegurado al Govern que usarán desalinizadoras, agua regenerada o agua reutilizada para su actividad antes y durante la competición, tal y como les habían pedido las diferentes administraciones.

Por otro lado, ha destacado el trabajo de la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat y de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para que los puertos catalanes "sean sostenibles".

En este sentido, ha explicado que todos los enclaves portuarios usarán agua desalinizada para actividades privadas que necesitan mucha para su actividad.