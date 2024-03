Jorge Javier Vázquez ha vuelto a televisión gracias a Supervivientes 2024. Sin embargo, ha estado varios meses ausente y parece que ha regresado con más fuerza que nunca para trabajar, pues quiere incluso comenzar con nuevos proyectos.

Por ello, el presentador publicó unos stories en los que quiso hacer un llamamiento a las marcas, ya que quiere comenzar a hacer publicidad en redes.

"Hola, soy Jorge Javier Vázquez, tengo 53 años y soy un profesional de reconocida solvencia", comenzó presentándose en sus historias. "He hecho muchísimas horas de directo, un sinfín de programas, ahora hago menos…".

"El motivo de este vídeo es que quiero hacer publicidad", confirmó. "Veo a muchísima gente que hace campañas de publicidad y a mí me da una envidia, lo paso fatal. ¿Yo por qué no lo hago? ¿Por qué las marcas no me llaman?".

"Veo a gente que no tiene ningún talento, ninguna gracia, que no tiene seguidores como yo, ni de lejos", opinó. "Yo salgo y arraso y estoy que me como los mocos. Esto lo quiero solventar".

"Por favor, aquellas marcas que otros no quieran hacer, yo lo hago. No tengo prejuicios, no tengo escrúpulos, no tengo remilgos, aquí me tenéis", aseguró el presentador." Si no me dais publicidad me vais a obligar a convertirme en comisionista en Madrid, y eso sería en última instancia. No lo descarto, pero por ahora prefiero hacer otras cosas".

"¡Marcas, marcas, que quiero marcas, marcas!", concluyó el catalán y dejó su correo electrónico en su biografía para cualquier empresa que quisiera escribirle: "No tardéis, que hay trenes que pasan solo una vez".

"Intercambios no quiero, yo lo que quiero es dinero"

Sin embargo, este jueves volvió a grabarse para Instagram pues quería hacer una aclaración después que le ofrecieran productos y servicios a cambio de publicidad.

"No soy un chico que acaba de salir de La isla de las tentaciones. Ya tengo mi trayectoria", dijo, entre risas. "Con todo el cariño, no quiero que se ofenda nadie, yo intercambios no quiero. Me habéis ofrecido ponerme grifos en mi casa, clínicas para ponerme pelo, ponerme los dientes más grande, pintarme la casa... Yo lo que quiero es dinero, si puede ser".

"Quiero ser la María Pombo de los maricas. Sin hijos, porque no tengo, o sea que tampoco aceptaría intercambios de biberones ni de leche. Eso ya me lo busco yo por mi cuenta", bromeó, antes de concluir su comunicado: "Creo que ha quedado bastante claro lo que estoy buscando".