Después de estar apartado de la televisión desde finales de septiembre, cuando cancelaron Cuentos chinos, Jorge Javier Vázquez volvió a Telecinco el pasado jueves con Supervivientes 2024. Y parece que, aunque se enfrentó con inquietud a la vuelta, sabía que iba a salir todo bien, pues se lo dijeron sus dientes...

"Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir bien. Rectifico. Sabía que el estreno de supervivientes iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda", ha defendido en su blog de Lecturas. "Y no solo porque la gala estaba estudiada al milímetro y por mis méritos. No. La cuestión es mucho más prosaica. Me avisaron mis dientes, que son míos porque los pagué".

Según ha contado, esto le ha pasado en varias ocasiones a lo largo de su vida, como cuando empezó la universidad o cuando estrenó Sálvame. Y, de nuevo, dos días antes de Supervivientes 2024, también tuvo que ir a la dentista por "un diente que se movía".

"Aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de Supervivientes 2024 iba a ser de órdago", ha opinado el catalán, pues se le "salieron tres (dientes) de golpe".

La resaca de 'Supervivientes'

Anécdotas odontológicas aparte, el presentador ha defendido que se ha dado cuenta de que ha "perdido la costumbre de trabajar", aunque podía deberse a que "estaba algo inquieto por la vuelta".

Tras el estreno, Jorge Javier Vázquez aprovechó el día siguiente para descansar: "El viernes pasé el día en coma, como si me hubieran pasado 352 tractoradas por encima".

"Y el sábado tuve que hacer verdaderos esfuerzos para salir de casa y montarme en un taxi para ir al Teatro Nuevo Alcalá a ver a Àngel Llàcer en The Producers", ha relatado, pero finalmente sí acudió al plan. "No penséis que se me había olvidado: ¡gracias! ¡Siempre!", ha concluido, dirigiéndose a sus lectores.