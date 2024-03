Jorge Javier Vázquez habla de su mala relación con Isabel Pantoja tras ser amigos: "Tenemos pendiente nuestro propio 'reality"

Este jueves, Jorge Javier Vázquez volverá a televisión. Lo hace de la mano de Supervivientes, el programa que lleva dándole alegrías desde hace más de una década, y tras fracasar con su último proyecte, Cuentos chinos.

Por eso, el presentador ha hecho un repaso a su historia con este reality. Desde su respeto y admiración a sus tres copresentadoras, Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y la actual, Laura Madroño, a la primera e inolvidable edición que comandó.

En ella participaban, ente otros, Rosa Benito y Kiko Rivera. "En esta edición fue donde la Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo una noche que estaba a punto de abandonar. Se rompía así una época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset, que culminó con una histórica visita a plató de Pantoja para reencontrarse con Kiko cuando abandonó el concurso", recuerda el catalán en su blog de Lecturas.

"Luego entre Pantoja y Mediaset, como siempre, hubo de todo: buenos momentos, malos y regulares. Pero ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol. Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse. Con Isabel –Maribel cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira", reconoce.

"Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo", asegura el presentador. Algo que sería todo un bombazo televisivo.