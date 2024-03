Todo sobre el corredor marítimo humanitario para Gaza: de dónde partirá, a qué puerto llegaría y por qué Hamás lo ve insuficiente

En vista de que la paz es imposible, que al menos haya pan. La comunidad internacional ha puesto en marcha un corredor hacia la Franja de Gaza para el envío de ayuda humanitaria. Todo porque ni las presiones de Estados Unidos logran que Israel, el Israel de Benjamin Netanyahu, cese en su invasión y bombardeo sistemático de Gaza (y porque las autoridades israelíes mantienen el bloqueo de las carreteras).

El corredor parte de Chipre, a unos 400 kilómetros de Gaza, y empezó a ser funcional el 9 de marzo. Lo anunciaba el pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen: "El desafío clave es hacer llegar la ayuda a la población en Gaza. La situación humanitaria en Gaza es terrible, con familias y niños palestinos inocentes desesperados por las necesidades básicas". La Unión Europea destina 250 millones de euros en ayuda a la población palestina.

Al tiempo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que había ordenado a su Ejército la construcción de un puerto temporal para facilitar la entrada de la ayuda humanitaria para la Franja. Se han desplegado cuatro buques militares desde Virginia para la construcción del puerto. La obra de ingeniería se hace necesaria ya que en Gaza no existe ningún puerto de aguas profundas (el único que había fue destruido hace tiempo).

¿Colaborará Israel con el puerto de Ashdod?

Londres anunció que se unía a la iniciativa del corredor marítimo humanitario. Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración en la que instaban a Israel a permitir el envío de más ayuda vía terrestre para Gaza.

Construir el puerto llevará tiempo, así que lo crucial ahora mismo es que Israel confirme que habilitará el puerto de Ashdod"

"Construir el puerto llevará tiempo, así que lo crucial ahora mismo es que Israel confirme que habilitará el puerto de Ashdod. Eso es lo que marcaría una diferencia, y es lo que necesitamos ahora", dijo el ministro de Exteriores británico David Cameron. El puerto de Ashdod está a unos 40 kilómetros de la Franja de Gaza, es uno de los principales de Israel para mercancías.

El Open Arms llega ya con comida

Mientras unos hacían anuncios, otros se ponían manos a la obra. La ONG española Open Arms y el World Central Kitchen (WCK) llevan tiempo preparándose. De la mano de José Andrés, el cocinero español fundador de WCK, se han ido resolviendo las reticencias y los problemas burocráticos. Los de Oscar Camps han puesto su barco, el Open Arms, y su amplia experiencia en el Mediterráneo con el salvamento de migrantes.

Tras semanas de preparativos, el Open Arms zarpó el pasado martes del puerto chipriota de Larnaca. Salió cargado con 200 toneladas de comida (unas 500.000 comidas) para la población de la Franja de Gaza con el objetivo de descargar en el espigón de 35 metros que colaboradores de WCK han estado construyendo a falta de puerto real.

La misión, según la ONG, es de "alta complejidad". En condiciones normales se tardan unas 25 horas en recorrer las 210 millas marítimas que separan Chipre de Gaza. WCK ha confirmado que en Larnaca se está preparando ya un segundo envío, de otras 400 toneladas.

La hambruna es un hecho

Se trata de paliar la hambruna provocada por el bloqueo y los ataques de Israel durante la guerra que ya dura más de cinco meses en Gaza. A modo de ejemplo, al menos 27 personas, en su mayoría bebés, han muerto en el norte del enclave por malnutrición aguda, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí.

Es la proporción más grande de población en situación de crisis de seguridad alimentaria jamás registrada"

El 85% de la población de la Franja se ha visto desplazada y un 60% de sus infraestructuras, según la ONU, ha sido completamente destruida. El número de muertos supera los 31.000 y los heridos son alrededor de 73.200, el 72% mujeres y niños.

Según las ONG españolas que trabajan en Gaza, estamos ante "la proporción más grande de población en situación de crisis de seguridad alimentaria jamás registrada por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF)."

¿Una tirita y una manera de prolongar la guerra?

El hecho de que al Gobierno de Israel el corredor marítimo le parezca una buena idea da una idea de las cosas. Tel Aviv lo ha acogido "con satisfacción". Según el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, "la iniciativa chipriota permitirá aumentar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, después de que se realicen controles de seguridad de acuerdo con los estándares israelíes".

Las autoridades de la Franja de Gaza también han planteado sus dudas y han pedido a la comunidad internacional "replantearse" su "viabilidad". El jefe de la oficina de prensa de Hamás, Salama Maaruf, ha señalado que "según lo que se ha anunciado, la carga del barco no supera la de uno o dos camiones, y tardará días en llegar". En su opinión, "es mejor que todo el mundo presione a la ocupación para que permita la entrada de convoyes de ayuda por tierra y por puestos bien conocidos como los de Rafá y Kerem Shalom o que active los de Al Mintar, Al Shujaiya y Beit Hanun".

Nos alegra que vaya a llegar ayuda por otros medios, pero nada puede reemplazar la llegada de ayuda y tráfico comercial a gran escala a través de rutas terrestres"

Pero no gusta a Naciones Unidas, que se ha desmarcado de la iniciativa de la UE y EE UU porque nada puede sustituir el envío terrestre de suministros a gran escala. "Obviamente nos alegra que vaya a llegar ayuda por otros medios, pero nada puede reemplazar la llegada de ayuda y tráfico comercial a gran escala a través de rutas terrestres", explicó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

Dujarric ha aclarado, además, que el organismo no está involucrado en la construcción del puerto temporal y que no forma parte a nivel "operacional" de la iniciativa. Lo que el portavoz no pudo confirmar es si los barcos que utilicen el corredor humanitario transportarán ayuda de las agencias de la ONU.

"Crear la ilusión de que se hace bastante"

Más dudas tienen las ONG. "La única manera de satisfacer las necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza es lograr un alto el fuego inmediato y permanente y garantizar el acceso humanitario completo, seguro y sin trabas a través de todos los pasos terrestres", aseguran en un comunicado 25 oenegé que trabajan en Gaza, como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras.

La única manera de satisfacer las necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza es lograr un alto el fuego inmediato y permanente"

"Los estados no pueden ocultarse tras los lanzamientos aéreos y los esfuerzos por abrir un corredor marítimo para crear la ilusión de que están haciendo lo bastante para ayudar a las necesidades en Gaza: su responsabilidad primordial es prevenir las atrocidades y aplicar una presión política efectiva para poner fin a los implacables bombardeos y las restricciones que impiden la provisión segura de ayuda humanitaria", dice el contudente comunicado.

Palés con ayuda que caen desde el aire

Esos lanzamientos aéreos son los que ahora está llevando a cabo EE UU. Este miércoles, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) efectuó un nuevo lanzamiento de asistencia humanitaria en el norte de Gaza. Fueron más de 35.700 paquetes de comida y alrededor de 28.800 botellas de agua.

En vista de las dificultades de acceso, ya antes la ONG de José Andrés lanzó desde el aire palés con ayuda humanitaria. Lo han hecho también varios países (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos o Francia) en colaboración con las fuerzas aéreas de Jordania. De hecho, hace una semana, cinco personas murieron por el impacto de palés de ayuda de humanitaria.

Lo que necesita Gaza, un alto el fuego

Hasta EE UU lo reconoce. "El corredor marítimo no puede sustituir a las rutas terrestres, que siguen siendo las más críticas", dijo esta semana el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Pero al tiempo instó a Israel a abrir "tantos puntos de acceso como sea posible" para suministrar ayuda a la población.

El corredor marítimo no puede sustituir a las rutas terrestres, que siguen siendo las más críticas"

Como dicen las oenegé, lo que Gaza y los gazatíes necesitan es paz; un alto el fuego inmediato y permanente. Según Blinken, hay una propuesta de acuerdo "fuerte" sobre la mesa para un alto el fuego en la Franja. "La pregunta es: ¿Hamás lo aceptará? ¿Quiere Hamás terminar con el sufrimiento que provoca?", se preguntó en rueda de prensa. Washington dice trabajar "intensamente" cada día con Catar y con Egipto para cerrar un acuerdo.

En las últimas horas, Hamás ha enviado a Israel una nueva propuesta de tregua en Gaza. Dividida en dos fases, mantiene el fin permanente de la guerra, pero muestra mayor flexibilidad en el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes y la liberación de mujeres. Según el periódico Al Quds, de Jerusalén, en la primera fase serían liberadas todas "las mujeres, niños, enfermos y ancianos" israelíes secuestrados a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos.