El Gobierno admite que el caso Koldo afecta a 17,8 millones de fondos europeos y Bruselas exige "arrojar luz" sobre el fraude

Era una evidencia y se ha confirmado: la trama del caso Koldo afecta a fondos europeos, en concreto a casi 17,8 millones de euros, tal como ha confirmado Hacienda en una comunicación a la Comisión Europea. Así lo ha podido confirmar 20minutos. Están afectados 14,7 millones de FEDER y 3,1 millones del Fondo de Solidaridad, según han explicado fuentes comunitarias a través de la explicación del Gobierno, remitida el pasado 8 de marzo. Mientras, el Ejecutivo comunitario asegura que solo quiere "arrojar luz" sobre el presunto fraude.

Esa cifra, además, es dos millones de euros superior de lo que estimaba anticorrupción, por los contratos de Baleares y Canarias, presuntamente asociados a la trama del exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes. Ese dato ascendía a los 15,3 millones de euros. "Es importante que dejemos trabajar a los investigadores en este momento para que puedan arrojar luz sobre cualquier posible fraude con fondos europeos en el caso que estamos discutiendo", avisó ya este miércoles ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

En total, España tiene previsto recibir 35.000 millones de euros de los fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo previstos en el marco financiero plurianual 2021-2027 de la UE, una cifra que ahora estaría en riesgo si se demuestra el fraude. Por otro lado está también el Fondo de Solidaridad, que permite a la Unión ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país cuya adhesión esté en proceso de negociación en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública.

Esta situación se da en paralelo a la decisión de Pedro Sánchez de no aprobar PGE en 2024, algo que podría ralentizar, cuando no bloquear, la recepción de fondos de recuperación. España es, junto a Italia, uno de los grandes beneficiarios de las ayudas de recuperación poscovid. En total, se suman 163.000 millones, entre la adenda (93.500 millones) y los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que ya se desbloquearon en la primera fase iniciada en 2021. De todos ellos, el país ha recibido hasta el momento 37.000 millones en tres desembolsos, es decir, un 23% de todos los fondos disponibles hasta 2026.

"Que el Gobierno no apruebe los Presupuestos Generales de 2024 podría afectar a los próximos desembolsos de fondos de recuperación en la medida en que se frenan las inversiones que son condición necesaria para que la Comisión autorice dichos desembolsos. Por tanto, podría suponer el retraso o suspensión de los desembolsos quinto [7.000 millones] y sexto [8.000 millones], que el Gobierno debería solicitar ya en 2024", explica a 20minutos la eurodiputada de Cs, Eva Poptcheva, en una línea que siguen otros grupos políticos, según fuentes consultadas. La Comisión por su parte incide en que es mejor "tener las cuentas aprobadas" en tiempo y formar para que el procedimiento se mantenga sin alteraciones.

Con todo, España y Bruselas han acordado ampliar el plazo de evaluación del cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación por dos meses más parar poder introducir algunos ajustes técnicos en ciertos objetivos. "Estamos en la fase final de esta evaluación, pero debido al volumen y a las especificidades técnicas que tienen estos hitos y objetivos, hemos considerado que es aconsejable disponer de más tiempo para garantizar la solidez de la evaluación", sostuvo en una rueda de prensa junto al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en Madrid.