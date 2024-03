Melyssa Pinto relata su mala experiencia que ha vivido con un médico: "No quiero dejar mi vida en tus manos"

Melyssa Pinto no puede estar más cabreada después de una visita al un médico especialista. La que fuera concursante de Supervivientes ha vivido, como así ha asegurado, una muy mala experiencia. Por ello, no ha dudado en contarle a sus seguidores lo mal que lo ha pasado.

A través de Instagram, la influencer ha quejado de la falta de sensibilidad que sufrió. Todo comenzó a raíz de una serie de problemas de estómago en verano. Por ello, y teniendo en cuenta la dura reacción alérgica que tuvo, pidió una cita con un especialista digestivo. Lo que no hubiera imaginado es que su paso por el centro de salud le dejaría en "shock" y no por el diagnóstico.

"Estoy cabreada y triste. No sé vosotros, pero yo necesito que los médicos sean simpáticos conmigo. Soy sensible y la salud es muy importante", ha comenzado a contar en su perfil. La joven, que ya se vio obligada a eliminar la lactosa de su dieta, tenía miedo de tener que volver a pasar por el mismo proceso pero en este caso con el gluten.

Melyssa ha asegurado estar muy afectada melyssapiiinto / INSTAGRAM

Así, se ha sometido a varias pruebas en las que, como ha asegurado, no le dejaron hablar. De hecho, cuando el médico la trató lo hizo "como si estuviera enfadado" por su presencia, con un tono duro y palabras sin sensibilidad.

"Si siento que te importo una mierda, no me apetece dejar 'mi vida' en tus manos, la verdad", ha escrito molesta la que fuera participante de La isla de las tentaciones. Porque, según ella, el médico "no quería saber nada" de su historial y no le ha dejado que explicara nada.