La especial relación que une a Antonio Banderas y Dakota Johnson: "Ha sido una de las personas más influentes en mi vida"

Es de sobra conocida la estupenda relación que Antonio Banderas conserva con su exmujer, Melanie Griffith, con quien tiene una hija, Stella del Carmen.

Banderas y Griffith se casaron en 1996, y el español acogió a los hijos que ya tenía la actriz como si fueran suyos: Alexander Bauer, del matrimonio de la estadounidense con Steven Bauer, y Dakota Johnson, con su exmarido Don Johnson.

A pesar de que Griffith y Banderas se divorciaron en el año 2015, ambos han continuado muy unidos y se les ha visto desde entonces en multitud de actos juntos, acompañados tanto de Stella del Carmen como de Alexander y Dakota.

El actor español no ha perdido relación con sus hijastros, sobre todo con Dakota Johnson, quien le considera "una de las personas más influentes" de su vida. Ejemplo de ello fue el emocionante discurso que la actriz pronunció cuando entregó a Banderas un premio en los Hollywood Film Awards en 2019.

"Vengo de una familia de muchos matrimonios y tuve mucha suerte. Me tocó un papá extra que, con el tiempo, me he dado cuenta de que es una de las personas más influyentes de toda mi vida", aseguró Dakota.

"Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante, un nuevo mundo de creatividad y cultura y una increíble y mágica hermanita pequeña a nuestra familia", añadió en referencia a Stella del Carmen

"Antonio me enseñó la disciplina y pasión verdaderas. Se pasaba horas, días incluso, en su oficina tratando de llegar al núcleo de algo en lo que hubiera puesto un interés, o trabajando en un papel que estuviera preparando", afirmó Johnson.