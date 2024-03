Planes para el fin de semana en Madrid: teatro familiar y para bebés, arte en hoteles y antiguos talleres

Un hotel de lujo tomado por el arte

La elegancia de un lugar tan exclusivo como el Hotel Santo Mauro se convierte en el entorno perfecto para que la tradición y la vanguardia puedan establecer puentes entre distintas generaciones y estilos artísticos. Los salones del Santo Mauro acogen Ethereal, una exposición efímera con obras nunca antes mostradas al público de los reconocidos artistas españoles Eladio de Mora dEmo, Jaime Monge, Anna Barrachina, Miguel Díaz Belda y Äcondieresis.

Una obra de Anna Barrachina en el Salón chino del Hotel Santo Mauro. Cedida

Esta representación de la vanguardia creativa española está encabezada por la veteranía de Eladio de Mora – dEmo, embajador en España de FIAT y uno de los artistas españoles más innovadores y con mayor proyección internacional. De él son los osos multicolores que se encuentran en la entrada al hotel y alguna pieza más en su interior.

Jaime Monge, formado en arquitectura pero actualmente inmerso en otros ámbitos artísticos, presenta una serie denominada Arcade, homenaje a videojuegos clásicos que se despliega en la zona de bar. Pequeñas figuras parecen colonizar las pantallas que buscan simular la tridimensionalidad.

El wine bar del Hotel Santo Mauro acoge obras de Jaime Monge como parte de la exposición 'Ethereal'. Cedida

Anna Barrachina, aporta colores vivos y enérgicos al Salón oriental del hotel, irradiando felicidad a través de figuras de inspiración infantil, invitando al espectador a un viaje visual y emocional que celebra la alegría de vivir.

Uno de los cuadros de Miguel Díaz Belda-Maika en la exposición conjunta 'Ethereal'. Cedida

Miguel Díaz Belda-Maika, formado con el maestro Modesto Trigo, nos traslada a lugares tan dispares como una playa de Asturias, una inmensa construcción aislada en Bulgaria o el interior de un edificio abandonado, empleando una técnica muy realista.

Nicolás Villamizar- Äcondieresis, poseedor de una expresión diversa, con gran carga visual, y bien pertrechada con mensaje, en la que fusiona desde la pintura clásica hasta el arte callejero.

Sala consejo en el Hotel Santo Mauro, donde expone Äcondieresis. Cedida

Hay que destacar que el importe íntegro de la venta de una de las obras de Ethereal irá a parar de la Global Gift Foundation, liderada por la filántropa española Maria Bravo y la actriz Eva Longoria y dedicada a crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.

Hasta el 17 de marzo | Hotel Santo Mauro | Entrada libre

Teatro familiar: 'Hilos en el aire' en Rivas

Concha Méndez fue una de las mujeres integrantes de la Generación del 27, compañera de Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda, pero también de mujeres como Maruja Mallo, María Zambrano, Consuelo Bergés, Josefina de la Torre. Junto a ellas formó parte del grupo de Las Sinsombrero, a quienes hace no mucho tiempo se les dedicó una preciosa exposición en el Centro Cultural Fernán Gómez, de la que dimos buena cuenta en estas páginas.

Una imagen del espectáculo familiar 'Hilos en el aire', de la compañía Sinespacio. Cedida

El espectáculo Hilos en el aire se presenta ahora en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas. Posee varias capas de significado y gran contenido audiovisual, de modo que, aunque está orientado a mayores de 6 años, niños más pequeños pueden encontrar aspectos visuales de su interés, mientras que los adultos conectan más con el aspecto poético y textual. Se trata de una creación colectiva y original que aúna las dos pasiones de Concha Méndez: poesía y teatro. Nace de la necesidad de sacar a la luz su legado personal y artístico en estos campos, así como en el de editora. Con una dramaturgia basada en sus memorias, llevamos a escena una propuesta que combina teatro de sombras, objetos y audiovisuales.

La propuesta llega de la mano de la compañía Sinespacio, dedicada al teatro visual. "Buscamos trascender el carácter de exhibición de las artes escénicas y destilar su vitalidad y fuerza interlocutora para producir cambios en la sociedad hacia una más diversa, inclusiva y sostenible", indican como exposición de motivos. "Somos un equipo formado por profesionales de las artes plásticas, escénicas, audiovisuales, la gestión y la mediación artística. Así hemos venido creando y produciendo proyectos en el Reino Unido y más recientemente, desde 2018, en España".

Domingo 17 (18 h.) | Auditorio Pilar Bardem (Rivas) | desde 3 euros

Una ópera de Monteverdi en el Auditorio Nacional

Llega al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) la tercera obra que culmina la trilogía monteverdiana de su programación, L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi, uno de los títulos clave del gran compositor. En esta ocasión, será interpretada en versión de concierto por The English Concert, uno de los conjuntos europeos de mayor prestigio en la interpretación historicista, bajo la dirección de Harry Bicket, reconocido internacionalmente por su profundo conocimiento del repertorio barroco y clásico.

Jeanine DeBique, una de las sopranos más demandadas del momento. (c)TimTronkoe

La ópera contará con voces tan esperadas como la aclamada soprano Jeanine de Bique en el papel protagonista, así como con la participación del Coro de la Comunidad de Madrid. A su vez, el reparto contará con el contratenor Kangmin Justin Kim (Nerón), la mezzosoprano Maite Beaumont (Ottavia), el contratenor Iestyn Davies (Ottone), la soprano Liv Redpath (Drusilla), o el tenor James Way (Lucano), entre otros.

La apasionante Poppea es una muestra más del papel innovador del brillante compositor italiano. Su música, escrita cuando el género operístico solo tenía unas pocas décadas de vida, ha sido alabada por su singularidad, sus melodías y su capacidad para reflejar los sentimientos y las profundidades del alma de sus personajes.

Domingo 17 (18:00) | Auditorio Nacional de Música | Desde 18€

Una nueva galería de arte en calle Ibiza

i23 surge como una apuesta artística de Manuel Álvarez Diestro, fotógrafo que ha trabajado últimamente en Corea del Sur; y Aurora Domínguez, arquitecta que vivió 15 años en Berlín en contacto con las tendencias del 'underground'. La intención de ambos es subsanar la carencia de espacios para promocionar el arte emergente en la capital, empleando un antiguo taller de automóviles reconstituido y blanqueado, en el bulevar de la calle Ibiza, a unos pasos del Parque del Retiro. Se trata de una iniciativa en una zona de mucho tránsito y numerosas terrazas, que apunta un rasgo vanguardista y transgresor a ese barrio.

Galería i23 el día de su inauguración, en la calle Ibiza. Cedida

Una galería, inaugurada hace unos días, abierta al arte emergente desarrollado a través de diversos medios (óleos, esculturas, audiovisuales, fotografías, arte sonoro, etc.). Nace con la pretensión, según nos comentan los responsables, de abarcar no sólo el ámbito expositivo, sino además alcanzar un cariz discursivo, para lo cual se organizarán mesas redondas donde reflexionar sobre el hecho artístico, incluyendo la crítica a los propios usos habituales de las galerías. Huyen sus artífices del carácter de centro de negocios en que a veces deriva este mundo y reivindican cierta rebeldía, contribuyendo de este modo a generar una identidad cultural amplia y rica.

Órgano huérfano es el título de la exposición inaugural bajo el trabajo curatorial de Belén Zahera y Karlos Gil, que pretende dotar de personalidad unificadora la composición de las diferentes piezas. Contiene obras de cinco artistas que finalizaron sus estudios en Bellas Artes el pasado año en la Escuela Universitaria de Artes TAI, ubicado en la calle de Recoletos.

Aurora Domínguez y Manuel Álvarez posan dentro de su galería de arte i23. Cedida

Juan Donado (Madrid, 2001) muestra en sus óleos un contraste entre escenas donde se trasluce una idea de vulnerabilidad, frente a algunos elementos violentos, aunque en un bodegón aislado se restituye la calma. Natalia Colina (Ciudad de Méjico, 1999)propone una pieza audiovisual cuya música invade todo el espacio de la galería, a la vez que reflexiona sobre los propios procesos de creación audiovisual.

Maya Pita-Romero junto a una de sus creaciones, en la galería i23. Cedida

Maya Pita–Romero (Madrid, 1999) propone un par de piezas desarrolladas en Casa Antillón, donde indagó en las posibilidades de mantas y tejidos hechos a mano combinadas con látex y adelfas, buscando una especie de segunda piel surgida del mundo vegetal, todo bajo una iluminación que deja traslucir texturas. Sara Muñoz (Toledo, 1998) presenta una instalación escultórica que nace de la idea de la transformación del cuerpo. Esculturas de arcilla polimérica modeladas desde su propio organismos, para enfatizar las partes del cuerpo que cambian. Candela Lete (Madrid, 2000) completa la representación con piezas donde la saliva de los visitantes juega un papel importante en su propuesta.

Hasta el 21 de marzo | Galería i23 (calle Ibiza, 23) | Entrada libre

Teatro: 'Homo ausente' en la Sala Cuarta Pared

Julio Iglesias, Marty McFly, El Fary, Patrick Swayze... Esteban está lleno de modelos y etiquetas sobre lo que es y no es un hombre. Se está intentando deconstruir pero la vida como padre le pone delante demasiadas situaciones que no sabe gestionar. Homo ausente, de Señora Rojo, aglutina referentes como E.T. y Regreso al futuro para plantear el papel del hombre dentro del feminismo. Centrándose en los cuidados (ámbito polémico y tan poco explorado), se desmontan y cuestionan con humor la herencia que padres y abuelos dejan a sus hijos en un diálogo intergeneracional que pondrá de manifiesto los esquemas de masculinidad y valores transmitidos como hombres.

Cartel del espectáculo que se estrena en la Sala Cuarta Pared este fin de semana. Cedida

Esteban enfrenta desafíos laborales y personales, asumiendo la crianza de su bebé, en solitario, y el éxito profesional de su pareja. Busca ayuda, pero no la acepta hasta que su grupo de amigos irrumpe en su casa para que se sincere con ellos.

Escenografía de la obra 'Homo ausente' en la Sala Cuarta Pared. Cedida

"2¿Qué identifica a un hombre? ¿Cómo se construye y se rompe? ¿Qué modelos nos hacen tomar esta decisión y esta otra? El cuerpo masculino sufre una batalla hormonal, vital, conceptual. Se bloquea y se censura al mirarse en espejos deformados por el tiempo y por los gritos", afirma el autor.

La dirección es de Íñigo Rodríguez-Claro (que ya ha dirigido en el Teatro Español de Madrid o para la CNTC), el texto de Laura Rubio Galletero (El techo de cristal, En tránsito…) y en escena están Pablo Huetos (con más de 20 años en los escenarios al frente de Teatro De fondo con espectáculos tan reconocidos como el Orlando de Virginia Woolf); en el espacio sonoro en directo José Pablo Polo (músico responsable de la canción de Blanca Paloma para Eurovisión 2023); sin olvidarnos de Alessio Meloni en la escenografía.

Del 14 al 30 de marzo | Sala Cuarta Pared | Desde 14€

Ópera prima ganadora de la Palma de Oro en Cannes

La Filmoteca Española dedica el ciclo Primeros encuadres: directoras del siglo XXI a la creación cinematográfica realizada por mujeres. Este fin de semana podremos ver una película ambientada en ese mundo en permanente estado de indefinición, puesto que las costas africanas son el punto de partida de embarcaciones desde las que llegar hasta Europa. Atlantique (2019) de Mati Diop relata una historia de huida y supervivencia en las playas de Senegal, con un poderoso concepto visual y guion muy trabajado.

Cartel anunciador de 'Atlantique' (2019), que se proyecta en la Filmoteca Española este finde. Cedida

A lo largo de la costa atlántica, una torre futurista que pronto será inaugurada se cierne sobre un suburbio de Dakar. Ada, de 17 años, está enamorada de Souleimane, un joven trabajador de la construcción, pero ha sido prometida a otro hombre. Una noche, el chico y sus compañeros de trabajo abandonan el país por mar, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Varios días después, un incendio estropea la boda de Ada y una fiebre misteriosa comienza a propagarse.

Abdou Balde en la película 'Atlantique' (2019). Fotograma

Mati Diop es la directora de este film. Vive y trabaja entre Francia y Senegal. Con este primer largometraje ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes, donde se estrenó en 2019, y fue preseleccionada como Mejor Película Internacional en los Oscar 2020.