Pedro Sánchez ha renunciado a presentar Presupuestos en 2024 y el Gobierno dice que trabaja ya en las cuentas de 2025; lo hace en un contexto político inestable, marcado ahora por la amnistía, el caso Koldo y en último término por las elecciones catalanas anticipadas. Sobre todo lo último ha hecho que Moncloa ponga la legislatura en pausa y eso afecta directamente a los PGE. Desde que llegó al Ejecutivo en 2018 Sánchez ha ido presentando los presupuestos tal como tocaba, pero no lo ha hecho sin problemas... y en 2019 por ejemplo terminó adelantando los comicios generales porque no le daban los números. Sobre todo esto hay una pregunta además que sobrevuela: si la patada hacia adelante del Gobierno con los Presupuestos podría complicar la llegada de los fondos europeos.

España es, junto a Italia, uno de los grandes beneficiarios de las ayudas de recuperación poscovid. En total, se suman 163.000 millones, entre la adenda (93.500 millones) y los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que ya se desbloquearon en la primera fase iniciada en 2021. De todos ellos, el país ha recibido hasta el momento 37.000 millones en tres desembolsos, es decir, un 23% de todos los fondos disponibles hasta 2026.

¿Sin Presupuestos hay ayudas? Sí, puede haberlas, pero es más complicado. Hace semanas Nadia Calviño, en su nuevo cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) aseguró que las cuentas son la vía fundamental para asegurar las ayudas, aunque no sea obligatorio tenerlas aprobadas para seguir recibiendo los fondos. No es una situación anómala en los Estados miembros, pero en el caso de España siempre ha aprobado los PGE y por eso no se ha encontrado con un contexto como el actual. Los fondos de recuperación pueden seguir llegando, pero hay más riesgo de que queden bloqueados.

"Que el Gobierno no apruebe los Presupuestos Generales de 2024 podría afectar a los próximos desembolsos de fondos de recuperación en la medida en que se frenan las inversiones que son condición necesaria para que la Comisión autorice dichos desembolsos. Por tanto, podría suponer el retraso o suspensión de los desembolsos quinto [7.000 millones] y sexto [8.000 millones], que el Gobierno debería solicitar ya en 2024", explica a 20minutos la eurodiputada de Cs, Eva Poptcheva, en una línea que siguen otros grupos políticos, según fuentes consultadas.

El aviso de Calviño tuvo en cuenta eso sí todos los matices posibles, y lo ideal es que España -como cualquiera de los otros 26 socios- siga aprobando las cuentas anuales en tiempo y forma. "Son el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos. Entre 2021 y 2023 han servido para canalizar las transferencias de los fondos europeos y ahora que entramos en la segunda fase los presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos", explicó la exvicepresidenta del Gobierno.

La Comisión Europea no se muestra preocupada por la situación con los Presupuestos españoles para este año, pero sí ha lanzado un aviso en la línea que también señaló Calviño. Fuentes comunitarias consultadas por este medio concluyen que si bien sin las cuentas actualizadas se pueden seguir recibiendo fondos "siempre que se cumplan los hitos marcados", el hecho de no tener los Presupuestos actualizados puede "dificultar" el procedimiento. "Es mejor seguir aprobando las cuentas año a año", terminan.

Esta situación se da además en un momento en el que España y Bruselas han acordado ampliar el plazo de evaluación del cuarto desembolso de los fondos europeos por dos meses más parar poder introducir algunos ajustes técnicos en ciertos objetivos. "Estamos en la fase final de esta evaluación, pero debido al volumen y a las especificidades técnicas que tienen estos hitos y objetivos, hemos considerado que es aconsejable disponer de más tiempo para garantizar la solidez de la evaluación", sostuvo en una rueda de prensa junto al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en Madrid. El Gobierno solicitó a finales de 2023 el cuarto pago de los fondos europeos por valor de 10.021 millones de euros, ligados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos.