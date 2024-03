Nada de nada. El PSOE y el PP siguen "congelados" para renovar el CGPJ tras la tercera reunión con la mediación de la Comisión Europea, que ha tenido lugar este miércoles en Estrasburgo. "No ha habido ningún avance", aseguró a la salida del encuentro la parte popular, con Esteban González Pons, que acusó al Gobierno de no dar "un paso adelante en favor de la independencia judicial" en la misma semana en la que se vota en el Congreso la ley de amnistía. De momento, Pons llama a seguir las conversaciones aunque el plazo dado por Bruselas expiraría el próximo 31 de marzo.

Con todo, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha contradicho un poco a Pons y ha asegurado que sí ha habido progresos y que la siguiente reunión será ya en Madrid. "Nosotros no nos vamos a rendir ni nos vamos a cansar de seguir sentados", sostuvo Pons ante los periodistas: "Exigimos un nuevo modelo e independencia para los jueces, no será por nosotros". Desde Génova, con todo, sostienen que no tienen prisa y que su objetivo es que los políticos "quiten sus manos" de la elección de los jueces.

Sobre la influencia de la ley de amnistía sobre estas conversaciones, González Pons matizó que esta ya estaba en marcha cuando las negociaciones empezaron, pero las "últimas concesiones ponen aún más en cuestión la independencia de los jueces" y por eso al PP les parece "contradictorio" que el Gobierno, a su juicio, "ponga en duda la independencia judicial por un lado y por otro quiera negociarla" con los populares. "Si el Gobierno nos concede que el modelo garantice la independencia de los jueces nosotros nos daremos por satisfechos", concluyó Pons.

Más información en breve.